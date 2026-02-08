Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ilk kez 1912’de yayımlanan hangi adda bir romanı vardır? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Türk edebiyatının en üretken kalemlerinden biri olan Hüseyin Rahmi Gürpınar, toplumdaki batıl inançları ve korkuları bilimsel bir mantıkla çürütmek için eserlerinde sık sık doğaüstü varlıklara yer vermiştir.

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ilk kez 1912'de yayımlanan hangi adda bir romanı vardır?

Yazarın 1912 yılında yayımlanan ve içinde doğaüstü unsurlar barındıran eserinin adı Cadı'dır. Roman, ölen bir kadının hortlayarak eski kocasının evine geri döndüğü ve etrafa korku saldığına dair dedikodular üzerinden ilerler. Hüseyin Rahmi bu eserinde, halk arasındaki hortlak ve cadı inanışlarını ele alırken, olayların ardındaki gerçekleri rasyonel bir bakış açısıyla ortaya koyar. Eser, o dönemde edebiyat dünyasında büyük tartışmalara yol açmış, hatta yazarın Şahabettin Süleyman ile sert kalem kavgaları yapmasına neden olmuştur.

