İbrahim Tatlıses öldü mü, yaşıyor mu? İbrahim Tatlıses hastaneye mi kaldırıldı? İbrahim Tatlıses’in hastalığı ne?

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in hastaneye kaldırıldığı bilgisini alan sevenleri sanatçının sağlığını merak etmeye başladı. 74 yaşındaki usta sanatçının yoğun geçen konser maratonundan sonra İstanbul'daki evinde rahatsızlanması sonucunda hastaneye kaldırıldı. Peki İbrahim Tatlıses kimdir, İbrahim Tatlıses neden hastaneye kaldırıldı, Usta sanatçının hastalığı ne? Detaylar haberimizde...

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?

İbrahim Tatlıses'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddiasının ardından ailesinin ve yakın çevresinin hastaneye geldiği öğrenildi. İlk bilgilere göre ünlü sanatçının hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun ise doktorlar tarafından kontrol altında tutulduğu belirtildi.

Sanatçının viral bir enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü öne sürülse de, hastane yetkililerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Tedbir amaçlı olarak bir süre daha müşahede altında tutulacağı ifade edilirken, tedavi sürecinin devam ettiği aktarıldı. Sağlık durumunun stabil seyrettiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

İbrahim Tatlıses kimdir, kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses, 1 Ocak 1952 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. Yoksul bir ailenin yedi çocuğundan en büyüğü olarak bir mağarada doğduğu bilinen Tatlıses, eğitim hayatına devam edememiş ve küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlamıştır.

İnşaatlarda demir ustalığı yaptığı dönemde sesinin keşfedilmesiyle müzik kariyerine adım atan sanatçı, 1970'li yılların sonunda "Ayağında Kundura” adlı şarkısıyla geniş kitlelerce tanınmıştır. Ardından çıkardığı 40'tan fazla albümle arabesk ve Türk halk müziğinde önemli bir yer edinmiştir.

Müzik kariyerinin yanı sıra sinema filmlerinde başrol oynamış, bazı yapımların senaryosunu yazmış ve yönetmenlik yapmıştır. Uzun yıllar yayınlanan "İbo Show” programıyla da televizyon ekranlarında büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

2011 yılında İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan sanatçı, uzun bir tedavi ve rehabilitasyon süreci geçirmiştir. Yaşadığı tüm sağlık sorunlarına rağmen müzik ve televizyon çalışmalarına devam etmiş, yıllar sonra yeniden "İbo Show” ile ekranlara dönmüştür.

