İcat edenin karısı üzerinde denediği ve tarihe geçen ilk röntgen fotoğrafı hangi organı kapsıyordu? Çifte Milyon Sorusu

Bilim dünyasının en ikonik ve biraz da ürpertici anlarından birinden bahsediyoruz.

​Bahsettiğin bu tarihi röntgen fotoğrafı, Wilhelm Conrad Röntgen'in eşi Anna Bertha Ludwig'in sol elini kapsamaktaydı.

​O Anın Hikayesi

​22 Aralık 1895 tarihinde çekilen bu görüntü, tarihteki ilk insan vücudu röntgeni olarak kabul edilir.

Fotoğraf hakkında bilmen gereken birkaç ilginç detay şunlar:

​Yüzük Detayı: Fotoğrafta Anna Bertha'nın parmağındaki yüzük, kemiklerinden bile daha koyu bir karaltı olarak net bir şekilde görülür.

​Tarihi Tepki: Anna Bertha, kendi elinin kemiklerini ilk kez gördüğünde dehşete düşmüş ve meşhur "Kendi ölümümü gördüm!" ifadesini kullanmıştır. O dönemde insanlar için etin altındaki kemiği görmek, sadece ölümle bağdaştırılan bir durumdu.

​Poz Süresi: Bugün milisaniyeler süren bu işlem için Anna Bertha, elini yaklaşık 15-20 dakika boyunca ışınlara maruz bırakmak zorunda kalmıştı

Doğru cevap: B Şıkkı El Kemikleri

Kaynak: Haber Merkezi