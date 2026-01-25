İçindeki elmaların yarısı yendiğinde 20 elma kalan bir tabakta, bu kalanların da yarısı yendiğinde toplam kaç elma kalır?
- Güncelleme Tarihi:
Matematiksel mantık yürütme gerektiren bu tür problemler, adım adım çözümleme yapıldığında basit birer hesaplama işlemine dönüşerek kafa karışıklığını gidermektedir.
İçindeki elmaların yarısı yendiğinde 20 elma kalan bir tabakta, bu kalanların da yarısı yendiğinde toplam kaç elma kalır?
Sorunun çözümünde kilit nokta, başlangıçtaki miktardan ziyade "kalan üzerinden" yapılan ikinci işlemdir. İlk aşamada elmaların yarısı yendiğinde geriye 20 adet elma kalmışsa, bu durum tabağın o anki güncel durumunu temsil eder. İkinci aşamada ise işlem, başlangıçtaki sayı üzerinden değil, elde kalan bu 20 adet elma üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Cevap: Tabakta kalan 20 elmanın da yarısı yendiğinde geriye 10 elma kalır.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”