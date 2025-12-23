Iğdır’a Bugün Kar Yağacak mı 2025? Iğdır’a Ne Zaman Kar Yağacak? Iğdır Hava Durumu

Iğdır'da hava sıcaklıklarının Aralık ayı sonuna doğru düşüşe geçmesiyle birlikte vatandaşlar kış hazırlıklarına hız verdi. "Iğdır'a bugün kar yağacak mı?", "Yağmur ne zaman başlayacak?" ve "Hava ne zaman soğuyacak?" soruları merak konusu oldu. Meteoroloji'den alınan son verilere göre, şehirde önümüzdeki günlerde yağışlı bir sistem etkili olacak.

Iğdır'a Bugün Kar Yağacak mı?



23 Aralık Salı (Bugün) Iğdır'da kar yağışı beklenmiyor. Gökyüzü parçalı bulutlu bir seyir izlerken, sıcaklık gün içinde en yüksek 9°C, gece ise 5°C dolaylarında olacak. Hafta ortasına kadar güneş yer yer yüzünü göstermeye devam edecek.

Iğdır'a Ne Zaman Kar Yağacak?



30 Aralık tarihine kadar Iğdır merkezinde kar yağışı beklenmiyor. Ancak 28 Aralık Pazar günü başlayacak olan yağmurlu hava, 30 Aralık Salı günü etkisini artıracak. Özellikle Salı günü sıcaklıkların gece -2°C'ye kadar düşmesiyle birlikte, yüksek kesimlerde karla karışık yağış ve don olayı görülebilir. Şehir merkezinde ise kuvvetli yağmur ve rüzgarın etkili olması öngörülüyor.

Iğdır Hava Durumu (8 Günlük)



23 Ara Sal (Bugün): Parçalı Bulutlu – 5°C / 9°C

24 Ara Çar (Yarın): Parçalı Bulutlu – 5°C / 10°C

25 Ara Per: Parçalı Bulutlu – 4°C / 9°C

26 Ara Cum: Parçalı Bulutlu – 4°C / 8°C

27 Ara Cmt: Parçalı Bulutlu – 4°C / 10°C

28 Ara Paz: Parçalı Bulutlu ve Yağmur İhtimali – 5°C / 8°C

29 Ara Pzt: Yağmurlu ve Bulutlu – 3°C / 10°C

30 Ara Sal: Yer Yer Yoğun Yağmurlu, Don ve Rüzgar – -2°C / 6°C

Kaynak: Haber Merkezi