GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,68
EURO
51,56
STERLİN
59,82
GRAM
7.403,60
ÇEYREK
12.147,09
YARIM ALTIN
24.167,28
CUMHURİYET ALTINI
48.182,75
YAŞAM Haberleri

Iğdır FK - Antalyaspor’un İlk 11’i! Iğdır FK İlk 11! Antalyaspor İlk 11! Iğdır FK Antalyaspor Hangi Kanalda?

- Güncelleme Tarihi:

Iğdır FK - Antalyaspor’un İlk 11’i! Iğdır FK İlk 11! Antalyaspor İlk 11! Iğdır FK Antalyaspor Hangi Kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde heyecan dorukta! Iğdır FK, Antalyaspor'u sahasında konuk ediyor. Grupta üst sıralara tırmanmak isteyen Iğdır ekibi ile kupa umutlarını tazelemek isteyen Akdeniz temsilcisinin bu kritik randevusuna dair tüm detaylar...

Ne Zaman ve Saat Kaçta?
Iğdır FK ile Antalyaspor arasındaki bu önemli karşılaşma 3 Şubat 2026 Salı günü oynanacaktır. Maçın başlama saati ise 13:00 olarak belirlendi.

Hangi Kanalda?
Futbolseverler bu zorlu mücadeleyi A Spor kanalından naklen ve şifresiz olarak izleyebilecekler.

Stadyum Bilgileri
Mücadele, Doğu Anadolu'nun futbol merkezlerinden biri olan Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacaktır. 

Maçın Hakemleri
Zorlu randevuda düdük çalacak isim ve yardımcıları şu şekildedir:

Hakem: Gürcan Hasova

1. Yardımcı Hakem: Barış Çiçeksoyu

2. Yardımcı Hakem: Harun Terin

Dördüncü Hakem: Onur Bingöl

İlk 11 Kadroları
Her iki takımın sahaya çıktığı 4-2-3-1 dizilişleri şu şekildedir:

Iğdır FK (4-2-3-1):

Kaleci: Sinan Bolat (26 - Kaptan)

Defans: S. Asan (61), A. Conte (19), A. Selvi (4), W. Tsunami (3)

Orta Saha: A. K. Güneren (23), O. K. Güçtekin (6)

Hücum Hattı: D. Rotariu (11), A. Suarez (27), L. Bacuna (8)

Forvet: Ö. Özcan (36)

Teknik Sorumlu: Kenan Koçak

Antalyaspor (4-2-3-1):

Kaleci: K. Arıcan (96 - Kaptan)

Defans: M. Simsek (35), R. Özçelik (32), M. E. Özkul (15), E. B. Tıvsız (27)

Orta Saha: B. Gueye (24), H. Y. İlçin (20)

Hücum Hattı: I. Kencu (91), B. Topdemir (33), H. Ürkmez (37)

Forvet: K. Kayaarası (90)

Teknik Sorumlu: Alaattin Gülerce

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER