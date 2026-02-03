Iğdır FK - Antalyaspor’un İlk 11’i! Iğdır FK İlk 11! Antalyaspor İlk 11! Iğdır FK Antalyaspor Hangi Kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde heyecan dorukta! Iğdır FK, Antalyaspor'u sahasında konuk ediyor. Grupta üst sıralara tırmanmak isteyen Iğdır ekibi ile kupa umutlarını tazelemek isteyen Akdeniz temsilcisinin bu kritik randevusuna dair tüm detaylar...

Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Iğdır FK ile Antalyaspor arasındaki bu önemli karşılaşma 3 Şubat 2026 Salı günü oynanacaktır. Maçın başlama saati ise 13:00 olarak belirlendi.

Hangi Kanalda?

Futbolseverler bu zorlu mücadeleyi A Spor kanalından naklen ve şifresiz olarak izleyebilecekler.

Stadyum Bilgileri

Mücadele, Doğu Anadolu'nun futbol merkezlerinden biri olan Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacaktır.

Maçın Hakemleri

Zorlu randevuda düdük çalacak isim ve yardımcıları şu şekildedir:

Hakem: Gürcan Hasova

1. Yardımcı Hakem: Barış Çiçeksoyu

2. Yardımcı Hakem: Harun Terin

Dördüncü Hakem: Onur Bingöl

İlk 11 Kadroları

Her iki takımın sahaya çıktığı 4-2-3-1 dizilişleri şu şekildedir:

Iğdır FK (4-2-3-1):

Kaleci: Sinan Bolat (26 - Kaptan)

Defans: S. Asan (61), A. Conte (19), A. Selvi (4), W. Tsunami (3)

Orta Saha: A. K. Güneren (23), O. K. Güçtekin (6)

Hücum Hattı: D. Rotariu (11), A. Suarez (27), L. Bacuna (8)

Forvet: Ö. Özcan (36)

Teknik Sorumlu: Kenan Koçak

Antalyaspor (4-2-3-1):

Kaleci: K. Arıcan (96 - Kaptan)

Defans: M. Simsek (35), R. Özçelik (32), M. E. Özkul (15), E. B. Tıvsız (27)

Orta Saha: B. Gueye (24), H. Y. İlçin (20)

Hücum Hattı: I. Kencu (91), B. Topdemir (33), H. Ürkmez (37)

Forvet: K. Kayaarası (90)

Teknik Sorumlu: Alaattin Gülerce

Kaynak: Haber Merkezi