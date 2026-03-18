Iğdır ve İlçelerinde 2026 Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta? Iğdır’da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati: Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca’da bayram namazı saati kaçta?
2026 Ramazan Bayramı heyecanı tüm yurtta olduğu gibi Iğdır’da da hissedilmeye başladı. Bayram sabahı camilerde saf tutmak isteyen vatandaşlar, “Iğdır’da bayram namazı saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Iğdır ve ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı saatleri belli oldu.
Iğdır Merkez'de Bayram Namazı Saati
Iğdır merkezde Kurban Bayramı namazı, 20 Mart 2026 Perşembe sabahı saat 06:38'de kılınacak. Bayram sabahı, manevi atmosferin hâkim olacağı camilerde yoğunluk yaşanması bekleniyor.
Iğdır İlçelerinde Ramazan Bayram Namazı Saatleri
Iğdır'ın ilçelerinde ise bayram namazı saati bölgelere göre değişiklik gösteriyor. İşte ilçelere göre saatler:
Aralık: 06.38
Karakoyunlu: 06.38
Tuzluca: 06.40
Bayram sabahı vatandaşların mümkünse abdestlerini evde alarak erken saatlerde camilere gitmeleri öneriliyor. Bayram namazı, sadece dini bir vecibe değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğin simgesi olarak da büyük önem taşıyor.
