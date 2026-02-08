GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
İki ay sonra bugün Dünya Kadınlar Günü diyen biri, kendi doğum gününü tam iki ay önce kutlamışsa hangi ayda doğmuştur? Beyaz'la Joker 500 bin tl'lik soru

İki ay sonra bugün Dünya Kadınlar Günü diyen biri, kendi doğum gününü tam iki ay önce kutlamışsa hangi ayda doğmuştur? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

 

Takvim üzerindeki belirli günlerden yola çıkarak zaman hesaplaması yapmak, hem dikkati ölçen hem de tarih bilgisini tazeleyen keyifli bir beyin jimnastiğidir.

"İki ay sonra bugün Dünya Kadınlar Günü" diyen biri, kendi doğum gününü tam iki ay önce kutlamışsa hangi ayda doğmuştur?

Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart tarihinde kutlanır. Bir kişi "İki ay sonra bugün 8 Mart" diyorsa, bu cümleyi kurduğu günün tarihi 8 Ocak'tır. Bu kişinin doğum günü ise konuştuğu tarihten tam iki ay öncesine denk gelmektedir. 8 Ocak'tan iki ay geriye gittiğimizde (8 Aralık ve ardından 8 Kasım) ulaştığımız ay Kasım ayıdır.

Cevap: Kasım.

