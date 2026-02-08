GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Güncelleme Tarihi:

İki farklı banka arasında yapılan para transferini anlatmak için kullanılan “EFT“nin açılımı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Bankacılık sisteminde finansal işlemlerin hızla ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan bu sistem, modern ekonominin temel taşlarından biridir.

İki farklı banka arasında yapılan para transferini anlatmak için kullanılan "EFT"nin açılımı hangisidir?

EFT, "Elektronik Fon Transferi" ifadesinin kısaltmasıdır. Bu işlem, Türk lirası üzerinden yapılan ödemelerin, farklı bankalardaki hesaplar arasında elektronik ortamda, gerçek zamanlı ve netleşmeli olarak aktarılmasını ifade eder. Aynı bankanın farklı şubeleri arasında yapılan işleme "Havale" denirken, farklı bankalar devreye girdiğinde bu işlem "EFT" olarak adlandırılır.

Cevap: Elektronik Fon Transferi.

