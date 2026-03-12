İki farklı dalda Nobel ödülü kazanmış tek kadın kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Bilim dünyasında iki farklı disiplinde (Fizik ve Kimya) Nobel Ödülü'ne layık görülen ilk ve tek kadın, radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan efsanevi bilim insanıdır.
İki Farklı Dalda Nobel Ödülü Kazanan Tek Kadın Kimdir?
Bu olağanüstü başarının sahibi Marie Curie'dir (Maria Skłodowska-Curie).
Marie Curie'nin kazandığı Nobel Ödülleri şunlardır:
-
1903 Nobel Fizik Ödülü: Radyoaktivite konusundaki araştırmaları nedeniyle eşi Pierre Curie ve Henri Becquerel ile birlikte kazanmıştır. Bu ödülle Nobel kazanan ilk kadın unvanını almıştır.
-
1911 Nobel Kimya Ödülü: Radyum ve polonyum elementlerini keşfetmesi ve radyumun saflaştırılması üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle tek başına kazanmıştır.
Bu Başarının Önemi
Marie Curie, sadece iki farklı dalda Nobel kazanan tek kadın değil; aynı zamanda iki kez Nobel kazanan ilk kişidir. Tarihte toplamda sadece dört kişi (ve bir kuruluş) birden fazla Nobel kazanmış olsa da, iki farklı bilim dalında (Fizik ve Kimya) bu başarıyı elde eden başka bir isim henüz çıkmamıştır.
Cevap: Marie Curie
