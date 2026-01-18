İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Türkiye’de verilen ve kıtlığın sembolü olan belge hangisidir? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte Türkiye, savaşa fiilen girmemiş olsa da ekonomik etkilerini en ağır şekilde hissetmiş ve seferberlik koşullarına geçmiştir. Üretimin azalması ve ordunun ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi nedeniyle temel gıda maddelerine ulaşım zorlaşmış, devlet bu süreci yönetebilmek adına sıkı bir denetim mekanizması kurmuştur.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de temel ihtiyaç maddelerinin dağıtımını düzenleyen ve kıtlık döneminin sembolü haline gelen belge nedir?

1942 yılında Milli Korunma Kanunu çerçevesinde hayata geçirilen bu uygulama, özellikle ekmek, şeker ve un gibi temel gıdaların kişi başına sınırlı miktarda verilmesini amaçlıyordu. Halkın belleğinde derin izler bırakan bu uygulama, adını bu hakların kaydedildiği küçük kağıt belgelerden almıştır. Şehirlerde yaşayan vatandaşlar, kendilerine tahsis edilen bu belge ile fırınlardan veya ilgili kurumlardan günlük istihkaklarını alabiliyorlardı.

Cevap: Ekmek Karnesi (veya genel adıyla Karne)

