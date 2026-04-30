İlk kez 1936 Berlin Olimpiyatları’nda güreşte madalya kazanan Türkiye, güreş dışındaki ilk madalyasını 1948 Londra Olimpiyatları’nda hangisinde kazanmıştır?

Türkiye, Olimpiyat oyunları tarihindeki ilk madalyalarını 1936 Berlin Olimpiyatları'nda güreş branşında (Yaşar Erkan ile altın, Ahmet Kireççi ile bronz) kazanmıştı. Güreş dışındaki ilk madalyasını ise 1948 Londra Olimpiyatları'nda atletizm branşında kazanmıştır.

​Bu tarihi başarıyı getiren isim, üç adım atlama kategorisinde bronz madalya kazanan Ruhi Sarıalp'tir.

​Başarının Önemi

​Ruhi Sarıalp: 14.54 metrelik derecesiyle kürsüye çıkmış ve Türkiye'ye atletizm branşındaki ilk olimpiyat madalyasını kazandırmıştır.

​Bekleyiş: Bu başarıdan sonra Türkiye'nin atletizmde yeni bir olimpiyat madalyası alması için tam 56 yıl (2004 Atina'ya kadar) beklemesi gerekmiştir.

​Çok Yönlülük: Ruhi Sarıalp sadece bir sporcu değil, aynı zamanda askeri bir akademisyen ve müzikle de ilgilenen çok yönlü bir kişilikti. İTÜ çatısı altında uzun yıllar spor dersleri vermiş, hatırası İTÜ'deki bir spor salonuna verilerek yaşatılmıştır.

​1948 Londra Olimpiyatları, Türkiye için toplamda 12 madalya (6 altın, 4 gümüş, 2 bronz) ile o döneme kadar kazanılan en büyük başarıların elde edildiği oyunlar olarak tarihe geçmiştir.

