IMDb “En İyi 250 Film“ listesinde ilk sıradaki “The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)“ adlı filmde, başkarakterin hücresinin duvarına astığı posterlerde fotoğrafları yer alanlar hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Dünya sinema tarihinin en sevilen yapıtlarından biri olan ve Stephen King'in bir kısa öyküsünden uyarlanan "Esaretin Bedeli", bir mahkumun onlarca yıl süren sabırlı direnişini ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancını etkileyici bir dille anlatmaktadır.

IMDb "En İyi 250 Film" listesinde ilk sıradaki "The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)" adlı filmde, başkarakterin hücresinin duvarına astığı posterlerde fotoğrafları yer alanlar hangisidir?

Filmin başkarakteri Andy Dufresne, hücre duvarındaki tüneli gizlemek için yıllar boyunca farklı dönemlerin ikonik kadın figürlerinin posterlerini kullanır. Bu posterler sadece bir gizleme aracı değil, aynı zamanda dış dünyadaki zamanın akışını ve Andy'nin hapishanede geçirdiği uzun yılları simgeleyen kronolojik birer göstergedir. Hikaye ilerledikçe Hollywood'un altın çağına damga vurmuş farklı yıldızların görselleri duvardaki yerini alır.

Cevap: Andy Dufresne'in hücresinin duvarına sırasıyla astığı posterlerde yer alan isimler Rita Hayworth, Marilyn Monroe ve Raquel Welch'tir.

