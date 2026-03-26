IMDb sitesinin “En İyi 250 Film“ listesinde ilk sırada olan “The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)“ filmi kaç Oscar ödülü kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

IMDb sitesinin “En İyi 250 Film“ listesinde ilk sırada olan “The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)“ filmi kaç Oscar ödülü kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

IMDb listesinin zirvesinden yıllardır inmeyen ve sinema severlerin gönlünde taht kuran Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption), ödül sezonu söz konusu olduğunda sinema tarihinin en büyük "şanssızlıklarından" biri olarak kabul edilir.

Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) filmi kaç Oscar ödülü kazanmıştır?

Esaretin Bedeli filmi, aday gösterildiği hiçbir kategoride Oscar ödülü kazanamamıştır.

Filmin Akademi Ödülleri (Oscar) serüvenine dair bazı çarpıcı detaylar şöyledir:

  • Adaylıklar: Film, 1995 yılındaki 67. Akademi Ödülleri'nde tam 7 dalda Oscar'a aday gösterilmiştir (En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu - Morgan Freeman, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Kurgu, En İyi Film Müziği ve En İyi Ses).

  • Talihsiz Zamanlama: Filmin ödülsüz kalmasının en büyük sebebi, aynı yıl vizyona giren ve ödülleri adeta silip süpüren Forrest Gump ve sinemada devrim yaratan Pulp Fiction (Ucuz Roman) gibi çok güçlü rakiplerle aynı dönemde yarışmış olmasıdır.

  • Gişe ve Sonradan Gelen Başarı: Film vizyona girdiğinde gişede beklenen ilgiyi görememiş, ancak video kaset (VHS) ve televizyon gösterimleri sayesinde zamanla "tüm zamanların en iyi filmleri" arasına girmiştir.

Cevap: 0 (Sıfır)

