GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,93
EURO
51,76
STERLİN
59,18
GRAM
7.442,57
ÇEYREK
12.282,16
YARIM ALTIN
24.482,45
CUMHURİYET ALTINI
48.756,47
YAŞAM Haberleri

İnci Taneleri ve Sevdiğim Sensin bu akşam var mı yok mu? Sevdiğim Sensin ve İnci Taneleri saat kaçta başlıyor? KANAL D, STAR, TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT 2026

İnci Taneleri ve Sevdiğim Sensin bu akşam var mı yok mu? Sevdiğim Sensin ve İnci Taneleri saat kaçta başlıyor? KANAL D, STAR, TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT 2026

Perşembe Günü Televizyonda Hangi Diziler Yayınlanıyor? 26 Şubat 2026 TV Yayın Akışı

Perşembe akşamı televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. İzleyiciler özellikle İnci Taneleri ve Sevdiğim Sensin dizilerinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. 26 Şubat 2026 Perşembe günü Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in yayın akışı belli oldu.

26 Şubat 2026 Perşembe Dizileri

Perşembe günü TV'de yayınlanacak diziler ve saatleri şu şekilde:

  • TRT 1:

  • ATV:

  • Kanal D: İnci Taneleri – 20:00

  • Show TV: Veliaht – 20:00

  • NOW TV: Halef – 20:00

  • Star TV: Sevdiğim Sensin – 20:00

TRT 1 Yayın Akışı 26 Şubat 2026

TRT 1'de bu akşam dizi yayını bulunmuyor, ancak spor ve haber programları ön planda:

  • 19:10 – Ana Haber

  • 19:55 – İddiaların Aksine

  • 20:00 – Maç Önü

  • 20:45 – Samsunspor – Shkendija | UEFA Konferans Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması

  • 23:00 – Nottingham Forest – Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER