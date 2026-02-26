İnci Taneleri ve Sevdiğim Sensin bu akşam var mı yok mu? Sevdiğim Sensin ve İnci Taneleri saat kaçta başlıyor? KANAL D, STAR, TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT 2026

Perşembe Günü Televizyonda Hangi Diziler Yayınlanıyor? 26 Şubat 2026 TV Yayın Akışı

Perşembe akşamı televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. İzleyiciler özellikle İnci Taneleri ve Sevdiğim Sensin dizilerinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. 26 Şubat 2026 Perşembe günü Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in yayın akışı belli oldu.

26 Şubat 2026 Perşembe Dizileri

Perşembe günü TV'de yayınlanacak diziler ve saatleri şu şekilde:

TRT 1: –

ATV: –

Kanal D: İnci Taneleri – 20:00

Show TV: Veliaht – 20:00

NOW TV: Halef – 20:00

Star TV: Sevdiğim Sensin – 20:00

TRT 1 Yayın Akışı 26 Şubat 2026

TRT 1'de bu akşam dizi yayını bulunmuyor, ancak spor ve haber programları ön planda:

19:10 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Maç Önü

20:45 – Samsunspor – Shkendija | UEFA Konferans Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması

23:00 – Nottingham Forest – Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması

Kaynak: Haber Merkezi