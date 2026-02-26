İnci Taneleri ve Sevdiğim Sensin bu akşam var mı yok mu? Sevdiğim Sensin ve İnci Taneleri saat kaçta başlıyor? KANAL D, STAR, TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT 2026

Perşembe Günü Televizyonda Hangi Diziler Yayınlanıyor? 26 Şubat 2026 TV Yayın Akışı
Perşembe akşamı televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. İzleyiciler özellikle İnci Taneleri ve Sevdiğim Sensin dizilerinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. 26 Şubat 2026 Perşembe günü Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in yayın akışı belli oldu.
26 Şubat 2026 Perşembe Dizileri
Perşembe günü TV'de yayınlanacak diziler ve saatleri şu şekilde:
-
TRT 1: –
-
ATV: –
-
Kanal D: İnci Taneleri – 20:00
-
Show TV: Veliaht – 20:00
-
NOW TV: Halef – 20:00
-
Star TV: Sevdiğim Sensin – 20:00
TRT 1 Yayın Akışı 26 Şubat 2026
TRT 1'de bu akşam dizi yayını bulunmuyor, ancak spor ve haber programları ön planda:
-
19:10 – Ana Haber
-
19:55 – İddiaların Aksine
-
20:00 – Maç Önü
-
20:45 – Samsunspor – Shkendija | UEFA Konferans Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması
-
23:00 – Nottingham Forest – Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması
Kaynak: Haber Merkezi