İnegöllü çiftçiler Konya Tarım Fuarı’nda yeniliklerle buluştu

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonla 75 çiftçi, Konya Tarım Fuarı’nı ziyaret ederek tarım teknolojilerindeki son gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

İnegöl Belediyesi, ilçede tarımın gelişimine katkı sunmak ve üreticilerin yeni teknolojileri yakından tanımasın sağlamak amacıyla Konya Tarım Fuarı'na gezi düzenledi. 7-11 Nisan 2026 tarihleri arasında TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara İnegöl'den 75 çiftçi ile çıkartma yapıldı.

Her yaştan üreticinin yer aldığı organizasyonda muhtarlar, genç çiftçiler ve tecrübeli üreticiler bulundu. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen fuar gezisinde katılımcılar, tarımın geleceğini şekillendiren yenilikleri, teknolojik ekipmanları ve sektörel gelişmeleri yakından inceleme imkanı buldu.

5 gün süren fuarın ilk gününde düzenlenen gezi kapsamında İnegöllü çiftçiler, Salı gecesi 02.00'da Ziraat Bankası önünden hareket etti.

Sabah saatlerinde Konya'ya ulaşan kafile, İnegöl Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü organizasyonunda fuar alanını gezdi. Belediye personellerinin de eşlik ettiği programda çiftçiler, farklı firmaların stantlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada İnegöl'ün yalnızca sanayi ve ticaretle değil, verimli topraklarıyla güçlü bir tarım şehri olduğuna dikkat çekti. Taban, tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelin geliştirilerek sürdürülmesini hedeflediklerini belirterek, üreticilerin kendini yenileyen ve geliştiren bir yapıya kavuşmasının önemine vurgu yaptı. Tarımda yenilikleri takip etmenin büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Alper Taban, bu doğrultuda çiftçilerin Konya Tarım Fuarı'na götürüldüğünü belirtti. 75 üreticinin katıldığı gezinin en önemli amacının, çiftçilerin yeni teknolojileri yerinde görerek İnegöl'e kazandırmalarına katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA

