YAŞAM Haberleri

İnsan vücudunda bulunan ince, açık renkli kıllara ne ad verilir? Beyaz’la Joker Sorusu

Güncelleme Tarihi:

İnsan vücudunda bulunan ince, açık renkli kıllara ne ad verilir? Beyaz’la Joker Sorusu

Vücudumuzun büyük bir bölümünü kaplayan, genellikle fark edilmeyecek kadar ince ve açık renkli olan bu kıllar, cildimizin doğal koruma mekanizmasının bir parçasıdır. Ergenlik dönemiyle birlikte yerini daha koyu ve sert kıllara bırakan bu yapılar, tıp literatüründe ve biyolojide özel bir isimle anılır.

İnsan vücudunda bulunan ince, açık renkli kıllara ne ad verilir?

Kıl tiplerini ve özelliklerini incelediğimizde:

  • Vellus Kılları: Vücudun neredeyse tamamını (avuç içleri ve ayak tabanları hariç) kaplayan, pigmenti düşük, çok ince ve kısa kıllardır. Halk arasında "ayva tüyü" olarak da bilinirler. Isı yalıtımı ve cildin korunmasında rol oynarlar.

  • Terminal Kıllar: Ergenlikle birlikte hormonların etkisiyle vellus kıllarının dönüşmesi sonucu oluşan; saçlar, kaşlar ve vücudun belirli bölgelerinde çıkan koyu renkli, sert ve kalın kıllardır.

  • Lanugo: Sadece anne karnındaki bebeklerin vücudunda bulunan, doğuma yakın dökülen çok yumuşak ilk tüylerdir.

  • Kıl Kökü (Folikül): Kılın deri altında büyümesini sağlayan yapısal birimdir.

Cevap: Vellus (veya Ayva Tüyü)

Kaynak: Haber Merkezi

