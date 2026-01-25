İnsan vücudunun en ağır organı hangisidir? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

İnsan vücudunun işleyişini sağlayan organlar farklı ağırlık ve boyutlara sahip olsa da, genellikle iç organlar en ağır kütleye sahip sanılır; ancak vücudumuzu bir bütün olarak ele aldığımızda sonuç oldukça şaşırtıcıdır.

İnsan vücudunun en ağır organı hangisidir?

Vücudun dış yüzeyini tamamen kaplayan bu yapı, hem duyusal algı hem de koruma görevi üstlenir. Birçok kişi karaciğer veya beynin en ağır organ olduğunu düşünse de, vücut yüzey alanı ve toplam kütle hesaba katıldığında, dış örtü sistemini oluşturan bu doku tüm diğer organları geride bırakmaktadır.

Cevap: İnsan vücudunun en ağır organı deridir. (Yetişkin bir insanda deri, toplam vücut ağırlığının yaklaşık %15-20'sini oluşturur; iç organlar arasında ise en ağırı karaciğerdir.)

