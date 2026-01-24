İnsanlar arasında “uyum sağlamayı“ anlatmak için kullanılan kelime aynı zamanda hangi dersin de adıdır? Çifte Milyon sorusu

İnsanlar arasındaki o "görünmez bağdan" bahsederken sık sık kullandığımız "kimyamız uyuşuyor" ifadesi, aslında laboratuvarlardaki maddelerin birleşme sürecinden ödünç alınmıştır. Farklı karakterdeki insanların bir araya gelip yeni ve dengeli bir birliktelik kurması, tıpkı farklı elementlerin etkileşime girerek kusursuz bir bileşik oluşturmasına benzetilir.

İnsanlar arasında "uyum sağlamayı" anlatmak için kullanılan kelime aynı zamanda hangi dersin de adıdır?

İnsanların birbirleriyle olan enerjisini ve uyumunu tarif ederken kullanılan "kimya", aynı zamanda maddelerin yapısını, özelliklerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen Kimya dersinin adıdır. Eğer iki kişi birbirine hızla uyum sağlıyorsa, halk arasında bu durum "kimyası tuttu" şeklinde ifade edilerek bu bilim dalına atıfta bulunulur.

Cevap: Kimya

Kaynak: Haber Merkezi