GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,45
EURO
51,25
STERLİN
59,29
GRAM
7.110,17
ÇEYREK
11.678,01
YARIM ALTIN
23.231,98
CUMHURİYET ALTINI
46.317,87
YAŞAM Haberleri

İnsanlar arasında “uyum sağlamayı“ anlatmak için kullanılan kelime aynı zamanda hangi dersin de adıdır? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

İnsanlar arasında “uyum sağlamayı“ anlatmak için kullanılan kelime aynı zamanda hangi dersin de adıdır? Çifte Milyon sorusu

İnsanlar arasındaki o "görünmez bağdan" bahsederken sık sık kullandığımız "kimyamız uyuşuyor" ifadesi, aslında laboratuvarlardaki maddelerin birleşme sürecinden ödünç alınmıştır. Farklı karakterdeki insanların bir araya gelip yeni ve dengeli bir birliktelik kurması, tıpkı farklı elementlerin etkileşime girerek kusursuz bir bileşik oluşturmasına benzetilir.

İnsanlar arasında "uyum sağlamayı" anlatmak için kullanılan kelime aynı zamanda hangi dersin de adıdır?

İnsanların birbirleriyle olan enerjisini ve uyumunu tarif ederken kullanılan "kimya", aynı zamanda maddelerin yapısını, özelliklerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen Kimya dersinin adıdır. Eğer iki kişi birbirine hızla uyum sağlıyorsa, halk arasında bu durum "kimyası tuttu" şeklinde ifade edilerek bu bilim dalına atıfta bulunulur.

Cevap: Kimya

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER