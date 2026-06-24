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Instagram çöktü mü? 24 Haziran 2026 Instagram neden açılmıyor? Instagram DM neden çalışmıyor? Instagram hikâyeleri neden yüklenmiyor?

Instagram çöktü mü? 24 Haziran 2026 Instagram neden açılmıyor? Instagram DM neden çalışmıyor? Instagram hikâyeleri neden yüklenmiyor?

24 Haziran 2026 tarihinde bazı kullanıcılar Instagram'da akış yenilenmeme, gönderi paylaşamama, hikâyelerin yüklenmemesi ve DM mesajlarının gönderilememesi gibi sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. Kullanıcı raporlarındaki artış, Instagram tarafında olası erişim problemleri yaşanabileceğine işaret ediyor.

Instagram çöktü mü?

Instagram'ın tamamen çöktüğüne dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak kullanıcı şikâyetlerindeki artış nedeniyle bazı bölgelerde platforma erişimde yavaşlama ve geçici aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor. Özellikle akış yenileme ve içerik yükleme sorunları öne çıkıyor.

Instagram neden açılmıyor?

Uygulamanın açılmaması veya sürekli yükleme ekranında kalması; sunucu yoğunluğu, internet bağlantısı problemleri, uygulama güncelleme eksikliği veya geçici sistem hatalarından kaynaklanabiliyor. Bazı kullanıcılar uygulamanın kendiliğinden kapandığını veya giriş ekranında takıldığını bildiriyor.

Instagram akışı neden yenilenmiyor?

Akışın yenilenmemesi, yeni gönderilerin görünmemesi veya keşfet sayfasının yüklenmemesi genellikle Instagram sunucularında yaşanan geçici yoğunluklarla ilişkilendiriliyor. İnternet bağlantısındaki dalgalanmalar da benzer sorunlara neden olabiliyor.

Instagram DM neden çalışmıyor?

Bazı kullanıcılar mesajların gönderilemediğini, geç ulaştığını veya hiç görünmediğini bildiriyor. DM servislerinde yaşanan gecikmeler, platformdaki teknik aksaklıklar veya bağlantı sorunlarından kaynaklanabiliyor.

Instagram hikâyeleri neden yüklenmiyor?

Hikâye paylaşımı sırasında hata alınması veya mevcut hikâyelerin açılmaması, Instagram servislerinde yaşanan geçici problemler nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Bu tür sorunlar genellikle kısa süre içinde düzeliyor.

Instagram ne zaman düzelecek?

Instagram tarafından resmi bir kesinti açıklaması yapılmadığı için sorunun ne zaman tamamen giderileceği bilinmiyor. Ancak benzer erişim problemleri çoğu zaman birkaç saat içerisinde çözülüyor ve platform normal çalışmasına geri dönüyor. Kullanıcılar uygulamayı güncelleyerek, internet bağlantılarını kontrol ederek ve bir süre sonra tekrar deneyerek erişim sağlayabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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