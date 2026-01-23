GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Inter - Pisa Maçının İlk 11’i! Inter İlk 11! Pisa İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Inter vs Pisa Maçı Hangi Kanalda?

İtalya Serie A'nın 22. haftasında lider Inter, evinde ligin son sıralarında yer alan Pisa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı, futbolseverlerin nefesini kesen bir gol düellosuna sahne oldu. Pisa, Stefano Moreo'nun golleriyle 2-0 öne geçse de; Inter, devrenin son 10 dakikasında bulduğu 3 golle muazzam bir geri dönüşe imza atarak soyunma odasına 3-2 üstün girdi. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Inter'de teknik direktör Cristian Chivu, hücum hattındaki verimlilikten memnun görünürken; Alberto Gilardino yönetimindeki Pisa, savunma direncini artırmayı hedefliyor.

Ne Zaman
Mücadele, 23 Ocak 2026 Cuma günü (bugün) saat 22:45'te başlamıştır.

Hangi Kanal
Inter - Pisa karşılaşması Türkiye'de S Sport+ ekranlarından canlı olarak yayınlanmaktadır.

Hakem
Karşılaşmanın hakemliğini Matteo Marcenaro üstlenmektedir.

Yer
Mücadele, Milano'daki dünyaca ünlü San Siro (Giuseppe Meazza) stadyumunda oynanmaktadır.

Eksik Oyuncular (Sakat ve Cezalılar)
Maç öncesi her iki takımda da eksik isimler bulunmaktadır:

Inter: Genç savunmacı Tomas Palacios sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Ayrıca Denzel Dumfries, Mateus Lusuardi, Daniel Denoon, Juan Cuadrado ve Isak Vural gibi isimlerin "kadro dışı" statüsünde olduğu görülmektedir.

Pisa: Hücumun önemli isimlerinden Calvin Stengs sakatlığı sebebiyle bu kritik deplasmanda forma giyemiyor.

Onaylanmış İlk 11'ler
Takımların sahaya çıktığı resmi kadrolar şu şekildedir:

Inter İlk 11'i: (3-5-2 Dizilişi)
Kaleci: Yann Sommer (1)

Savunma: Yann Bisseck (31), Stefan de Vrij (6), Alessandro Bastoni (95)

Orta Saha: Luis Henrique (11), Luka Sucic (8), Piotr Zielinski (7), Henrikh Mkhitaryan (22), Carlos Augusto (30)

Forvet: Lautaro Martinez (10 - K), Francesco Pio Esposito (94)

Pisa İlk 11'i: (3-4-2-1 Dizilişi)
Kaleci: Simone Scuffet (22)

Savunma: Samuele Angori (3), Simone Canestrelli (5), Felice Coppola (26)

Orta Saha: Mattia Tramoni (10), Michel Aebischer (20), Marius Marin (6 - K), Arturo Calabresi (33)

Hücum Hattı: H.W. Meister (9), Idrissa Toure (15)

Forvet: Stefano Moreo (32)

