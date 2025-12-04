GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,48
EURO
49,46
STERLİN
56,74
GRAM
5.824,19
ÇEYREK
9.578,31
YARIM ALTIN
19.061,34
CUMHURİYET ALTINI
38.002,10
YAŞAM Haberleri

İnternette sorun mu var, düzeldi mi, ne zaman düzelecek 4 Aralık 2025? Youtube, Instagram, Cloudflare, WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor, akış neden yenilenmiyor?

İnternette sorun mu var, düzeldi mi, ne zaman düzelecek 4 Aralık 2025? Youtube, Instagram, Cloudflare, WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor, akış neden yenilenmiyor?

4 Aralık 2025 sabahından itibaren Türkiye'nin farklı bölgelerinde internet yavaşlaması, uygulamaların açılmaması, sosyal medya akışlarının yenilenmemesi ve bazı sitelere erişim sorunları yaşandığı bildiriliyor. Kullanıcılar başta YouTube, Instagram, Cloudflare tabanlı siteler ve X (Twitter) olmak üzere birçok platformda gecikme, donma ve bağlantı hatalarıyla karşılaşıyor. Peki internette genel bir sorun mu var, düzelmeye başladı mı ve ne zaman normale dönecek?

İnternette sorun mu var? (4 Aralık 2025)

Evet. Kullanıcı raporları, aynı anda birden fazla platformda erişim problemi yaşandığını gösteriyor. Özellikle:

  • Video platformlarına bağlanma

  • Sosyal medya akışlarının yenilenmesi

  • Cloudflare doğrulama ekranlarında takılma

  • Web sitelerine erişim süresinin uzaması

  • Mobil veride hız düşüşü

  • Wi-Fi bağlantılarında gecikme

gibi sorunlar yaygın olarak bildiriliyor.

Bu tür toplu sorunlar genellikle:

  • CDN altyapısındaki geçici kesintiler

  • Cloudflare veya benzeri servislerde doğrulama hataları

  • Operatör genelinde yaşanan gecikme

  • DNS kaynaklı çözümlenememe sorunları

  • Yoğun trafik yükü

nedeniyle ortaya çıkıyor.

İnternet sorunu düzeldi mi?

Bazı bölgelerde bağlantı kısmen düzelmiş görünürken, bazı bölgelerde sorun devam ediyor. Yani sorun tamamen çözülmüş değil, ancak stabilizasyon süreci başladığına dair kullanıcı yorumları var.

CDN servisleri (Cloudflare, Google, Meta vb.) arasında senkronizasyon oturdukça erişim daha da hızlanacaktır.

İnternet ne zaman düzelecek?

Bu tip altyapı kaynaklı sorunlar genelde:

  • 30 dakika

  • 1–2 saat

  • En fazla birkaç saat

içinde tamamen normale döner. Sorun operatör veya CDN seviyesinde olduğu için çözüm süreci kullanıcı tarafından hızlandırılamaz. Erişim sağlayıcılar sorunu giderdiğinde bağlantı otomatik olarak iyileşecektir.

YouTube çöktü mü, neden açılmıyor?

Kullanıcılar:

  • Videoların açılmaması

  • Donma ve yüklenme hatası

  • Uygulamadan atma

  • Yavaş çalışan ana sayfa

şeklinde sorunlar bildiriyor.Bu durum Cloudflare ve Google altyapılarındaki gecikmeyle ilişkili olabilir. YouTube tarafında büyük çaplı bir çökme görünmese de erişimde kısmi yavaşlık mevcut.

Instagram çöktü mü, akış neden yenilenmiyor?

Instagram'da bugün en çok bildirilen sorunlar:

  • Akış yenilenmiyor

  • Mesajlar geç gidiyor

  • Reels videolar açılmıyor

  • Profil sayfaları boş geliyor

Instagram'ın dünya genelinde yoğunluk yaşadığı dönemlerde bu tür bağlantı sorunları ortaya çıkabiliyor.

Cloudflare çöktü mü, doğrulama ekranı neden geliyor?

Birçok site yüklenirken kullanıcılar "challenges.cloudflare.com” doğrulama ekranında takıldığını bildiriyor.

Bunun nedeni:

  • Cloudflare güvenlik servislerindeki senkronizasyon gecikmesi

  • Aşırı trafik yüklemesi

  • Bağlantı doğrulama sorunları

olabilir. Bu nedenle Cloudflare üzerinden çalışan binlerce web sitesi geç açılabilir.

X (Twitter) neden açılmıyor, akış yenilenmiyor?

Bugün X kullanıcıları şu sorunları yoğun olarak bildiriyor:

  • Tweet'ler görünmüyor

  • Akış yenilenmiyor

  • Bildirimler geç geliyor

  • Profil sayfaları açılmıyor

  • Zaman zaman beyaz ekranda takılma

Bu da hem genel internet sorunuyla hem de X'in bölgesel olarak yaşadığı bağlantı gecikmesiyle ilişkili olabilir.

Sorun genel mi?

Evet, 4 Aralık 2025 tarihinde yaşanan gecikmeler platform bazlı değil, geniş kapsamlı bir internet altyapı sorunu ile bağlantılı görünüyor. YouTube, Instagram, X, Cloudflare ve diğer birçok platformda görülen ortak problemler, sorunun operatör veya CDN düzeyinde olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER