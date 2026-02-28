İran İsrail Savaşından Dolayı Altın Düşer mi Yükselir mi? Şuan Altın mı, Gümüş mü Almak Mantıklı?

Altın ve Gümüş Fiyatları Neden Yükseliyor?

Son dönemde İran ile İsrail arasındaki çatışma beklentisi ve jeopolitik risklerin artması, dünya genelinde yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendiriyor. Bu ortamda hem altın hem de gümüş fiyatları yükseliş eğiliminde görülüyor. Özellikle altının ons fiyatı jeopolitik riskle birlikte yukarı yönlü baskı altında ve rekor seviyelere yaklaşıyor. Türkiye'de gram altın ve çeyrek gibi altın türlerinin fiyatı da yükseldiği bildiriliyor.

Benzer şekilde gümüş fiyatları da artış gösteriyor; ons gümüş ve gram gümüş fiyatları yükselen risk algısıyla değer kazanıyor.

Bu gelişmeler, piyasaların jeopolitik risklere karşı tepki verdiğini ve yatırımcıların fiziksel/metalik değerli metaller talebini artırdığını gösteriyor.

Altın Düşer mi, Yükselir mi?

İran-İsrail gerilimi gibi büyük riskler genellikle altının değerini yükseltir. Bunun nedeni, yatırımcıların ekonomik belirsizlik dönemlerinde "güvenli liman” olarak altına yönelmesidir. Analistler orta vadede altının yukarı yönlü risk primini koruyabileceğini belirtiyor.

Ancak altının fiyatı her zaman sadece savaş haberine bağlı kalmaz. Piyasadaki diğer ekonomik faktörler — doların gücü, faiz beklentileri ve merkez bankası politikaları gibi — fiyat üzerinde etkili olabilir. Örneğin zaman zaman altın fiyatı, jeopolitik risklerle birlikte düzeltme yaşayabiliyor.

Altın mı Gümüş mü Daha Mantıklı?

Altın , tarih boyunca global krizlerde yatırımcıların ilk tercihi olmuştur ve yatırımcılar tarafından daha istikrarlı bir "güvenli liman” aracı olarak görülüyor. Altının daha yüksek fiyatı, daha düşük volatilite ile uzun vadeli portföy koruması sağlar.

Gümüş, altına benzer şekilde güvenli liman özelliği taşısa da aynı zamanda sanayi talebine bağlıdır (güneş enerjisi, elektronik vb.), bu yüzden fiyat hareketleri genellikle altından daha volatil olur. Bu da gümüşü kısa vadeli oynaklıklarda daha yüksek getiri potansiyeline sahip kılabilir, fakat risk de daha fazladır.

Güncel piyasa koşullarına bakıldığında her iki metal de risk ortamında portföyün bir parçası olabilir. Ancak:

Korunma ve uzun vadeli güvenli liman arayanlar için altın daha öne çıkabilir,

Daha yüksek getiri potansiyeli isteyen ve risk toleransı yüksek yatırımcılar için gümüş cazip olabilir.

Şu An Almak Mantıklı mı?

Kısa vadede jeopolitik risk sürerse her iki metalde de yükseliş gözlemlenebilir.

Altın, tarihi güvenli liman rolünü korurken, gümüş volatilitesi ve sanayi talebi nedeniyle dönemsel fırsatlar sunabilir.

Ancak her yatırım kararı gibi fiyat dalgalanmaları ve piyasa riskleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Savaş beklentisi altın ve gümüş fiyatlarını aşağı değil yukarı itiyor; altın daha stabil bir koruma sağlar, gümüş ise daha geniş getiri risk profili sunabilir. Eğilim sürdükçe kısa vadeli alımlar makul olabilir, ancak piyasanın risklerini takip etmek önemlidir.

Kaynak: Haber Merkezi