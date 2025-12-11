Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ve izleyicilerin merak ettiği o tarihi ve edebî soru ve cevabı aşağıdadır:

İran tarihini ve hükümdarlarının hikâyelerini derlediği "Şâhnâme" adlı eseriyle bilinen, İran'ın millî şairi kabul edilen kimdir?

A: Ahmed Yesevi

B: Nizâmülmülk

C: Mevlânâ

D: Firdevsi

Doğru Cevap: D: Firdevsi

Firdevsi ve Şâhnâme

Firdevsi, (tam adıyla Ebü'l-Kāsım Mansûr b. Hasen-i Tûsî), yaklaşık 30 yıl süren çalışmayla kaleme aldığı ve 60.000 beyit civarında olduğu düşünülen Şâhnâme (Şehnâme) eseriyle tanınır. Bu eser, İran'ın efsanevî başlangıcından Sasani İmparatorluğu'nun Arap fethine kadar olan tarihini ve kahramanlık hikâyelerini Farsça olarak manzum bir şekilde kaydetmiştir. Firdevsi, bu nedenle İran edebiyatının en büyük isimlerinden biri ve ülkenin millî şairi olarak kabul edilir.

