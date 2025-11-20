İş Bankası 100 Bin TL Maaş Promosyonu Yattı mı? EGM 100 Bin TL Promosyon Ödemesi Ne Zaman Hesaplara Geçecek?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon ihalesinin sonuçlanmasının ardından, tek seferde ödenecek 100 bin TL'lik promosyonun ne zaman yatırılacağı polis ve EGM personelleri tarafından yakından takip ediliyor. Promosyon ihalesini 100 bin TL teklif veren İş Bankası kazanmış, süreç İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın değerlendirme çağrısının ardından netleşmişti. Peki, EGM 100 bin TL maaş promosyonu hesaplara yattı mı? Ödemeler için tarih belli oldu mu?

EGM 100 Bin TL Maaş Promosyonu Yattı mı?

Emniyet personelinin gündeminde yer alan "100 bin TL promosyon yatırıldı mı?” sorusuna ilişkin araştırmalar devam ediyor. Promosyon ihalesi canlı yayında sonuçlanmamış, en yüksek teklifi veren iki banka yeniden değerlendirmeye alınmıştı. Sürecin sonunda İş Bankası, 100 bin TL'lik teklifle ihaleyi kazanan taraf oldu.

Şu anda promosyonun hesaplara geçtiğine dair resmî bir açıklama bulunmuyor.

100 Bin TL EGM Maaş Promosyonu Ne Zaman Yatacak?

EGM personeline ödenecek 100 bin TL promosyonun hangi tarihte yatırılacağıyla ilgili henüz resmî bir takvim paylaşılmadı. EGM çalışanları maaşlarını her ayın 15'inde aldığı için, promosyonun da bu dönemlerde hesaba yatabileceği değerlendiriliyor. Mevcut beklentiye göre promosyon ödemesinin Kasım ayı içerisinde tek seferde hesaplara aktarılması öngörülüyor.

Resmî duyuru yapıldığında ödeme tarihi kesinleşmiş olacak.

EFT / Havale / FAST Ücreti Kaldırıldı!

Emniyet Teşkilatı Sendikası, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İş Bankası ile görüşmeler sonucunda önemli bir gelişmeyi duyurdu:

"15 Kasım itibarıyla 7/24 EFT, havale ve FAST işlemleri ücretsiz olacaktır.”

Açıklamada, özellikle mesai saatleri dışında işlem ücretlerinden kaynaklı yoğun şikayetlerin bankaya iletildiği, İş Bankası'nın bu taleplere olumlu yanıt verdiği belirtildi. Sendika, emniyet mensuplarına sağlanan bu kolaylık nedeniyle İş Bankası'na teşekkür etti.

