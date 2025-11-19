İsa Yıldırım kim? Hangi Parti’de Aksu nerenin ilçesi? Aksu Belediye Başkanı Ak Parti’ye geçti

Antalya Aksu ilçe belediye başkanı İsa Yıldırım daha önce CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. İsa Yıldırım şimdi hangi partide?
Antalya'nın Aksu ilçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım, partisi CHP'den istifa ettiğini, yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıklamıştı. Yaklaşık 2 aydır bağımsız olarak görevini yürüten İsa Yıldırım AK Parti'ye geçti.
İsa Yıldırım kimdir?
İsa YILDIRIM, 1969 yılında Cihadiye Mahallesinde dünyaya geldi. Cihadiye İlkokulunda başlayan eğitim hayatını Antalya İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 2002 yılında Cihadiye Mahalle Muhtarlığına seçildi. 2004-2009 yılları arasında Pınarlı Belde Belediye Başkanlığı yaptı. 2009 - 2014 yıllarında Aksu'nun ilk ilçe Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Başkanlık görevinin ardından çiftçilik mesleğine dönüş yapan YILDIRIM, hem sebze meyve üretimi yapti, hem de üreticilerin her türlü sorunlarında yanında olmayı sürdürdü. 2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde halkın büyük bir desteği ile yeniden Aksu Belediye Başkanlığına seçilen YILDIRIM, evli ve 2 çocuk babasıdır.