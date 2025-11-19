GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,42
EURO
48,86
STERLİN
55,55
GRAM
5.735,69
ÇEYREK
9.439,86
YARIM ALTIN
18.791,07
CUMHURİYET ALTINI
37.406,02
YAŞAM Haberleri

İsa Yıldırım kim? Hangi Parti’de Aksu nerenin ilçesi? Aksu Belediye Başkanı Ak Parti’ye geçti

Fatih Bayram
İnternet Editörü
İsa Yıldırım kim? Hangi Parti’de Aksu nerenin ilçesi? Aksu Belediye Başkanı Ak Parti’ye geçti

Antalya Aksu ilçe belediye başkanı İsa Yıldırım daha önce CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. İsa Yıldırım şimdi hangi partide?

Antalya'nın Aksu ilçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım, partisi CHP'den istifa ettiğini, yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıklamıştı. Yaklaşık 2 aydır bağımsız olarak görevini yürüten İsa Yıldırım AK Parti'ye geçti.

İsa Yıldırım kimdir?

İsa YILDIRIM, 1969 yılında Cihadiye Mahallesinde dünyaya geldi. Cihadiye İlkokulunda başlayan eğitim hayatını Antalya İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 2002 yılında Cihadiye Mahalle Muhtarlığına seçildi. 2004-2009 yılları arasında Pınarlı Belde Belediye Başkanlığı yaptı. 2009 - 2014 yıllarında Aksu'nun ilk ilçe Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Başkanlık görevinin ardından çiftçilik mesleğine dönüş yapan YILDIRIM, hem sebze meyve üretimi yapti, hem de üreticilerin her türlü sorunlarında yanında olmayı sürdürdü. 2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde halkın büyük bir desteği ile yeniden Aksu Belediye Başkanlığına seçilen YILDIRIM, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER