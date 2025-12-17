İSKİ Baraj Doluluk Oranı 17 Aralık 2025! İstanbul Baraj Doluluk Oranları Yüzde Kaç? Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli

İstanbul'un su kaynaklarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı. İSKİ tarafından açıklanan 17 Aralık 2025 tarihli ölçümlere göre, barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 17,83 seviyesinde kaydedildi.
17 Aralık 2025 Güncel Baraj Doluluk Oranları
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları tek tek açıklandı. Buna göre barajlardaki son durum şu şekilde:
-
Alibey: %12,46
-
Büyükçekmece: %17,05
-
Darlık: %28,27
-
Elmalı: %53,44
-
Istrancalar: %29,45
-
Kazandere: %1,81
-
Pabuçdere: %2,71
-
Sazlıdere: %15,62
-
Terkos: %18,86
-
Ömerli: %16,45
En Dolu ve En Düşük Seviyedeki Barajlar
Açıklanan verilere göre Elmalı Barajı, yüzde 53,44 ile en yüksek doluluk oranına sahip baraj olarak öne çıktı. Kazandere (%1,81) ve Pabuçdere (%2,71) ise kritik seviyelere en yakın barajlar arasında yer aldı.
