İSKİ DUYURDU | İstanbul’da bugün su kesintisi yaşanacak! Hangi ilçeler etkilenecek? İşte 03-04 Şubat 2026 İSKİ su kesintisi! İstanbul su kesinti listesi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ),03-04 Şubat 2026 2026 tarihlerinde kentin her iki yakasındaki bazı ilçelerde bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Birçok mahallede vanalar kapanırken, vatandaşlar “Sular ne zaman gelecek?“ sorusuna yanıt arıyor. İşte ilçe ilçe güncel kesinti takvimi...
İSKİ, 03-04 Şubat 2026 günü İstanbul'daki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Vatandaşlar, hangi ilçelerde su kesintisi olacağını merak ederken, kesintinin ne kadar süreceği de sorgulanıyor.
Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler ve Mahalleler
İSKİ, 03-04 Şubat 2026 İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. Suların kesildiği ilçelerde yaşayan vatandaşlar, su kesintisinin süresi ve geri verilme saati konusunda bilgi almak için İSKİ'nin resmi web sitesi ve ALO 185 hattını kullanabiliyor.
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçelere dair bilgi, İSKİ'nin www.iski.istanbul web sitesinde, ana sayfada bulunan "Arıza Kesinti" seçeneği üzerinden ve ALO 185 hattı üzerinden erişilebilir. Ayrıca, su kesintilerine dair SMS bilgisi almak isteyen vatandaşlar, İSKİ'ye başvurarak bu hizmetten yararlanabilir.
Su Kesintisi ile İlgili Detaylar
Suların ne zaman geleceği, su kesintisi yapılan bölgelerdeki vatandaşların gündeminde. İSKİ, su kesintilerinin süresi ve etkilediği mahallelerle ilgili detayları internet üzerinden ve telefonla duyurmaktadır.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”