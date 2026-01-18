İskoçya’da erkeklerin giydiği geleneksel eteğin adı nedir? Beyaz’la Joker 50 bin tl’lik soru

İskoçya'nın kültürel kimliğinin en güçlü sembollerinden biri olan ve yüzyıllardır süregelen bir geleneği temsil eden bu giysi, dünyada "erkek eteği" denilince akla gelen ilk parça olma özelliğini taşır. Sadece bir kıyafet değil, aynı zamanda İskoç klanlarının (aile soylarının) köklü tarihini ve toplumsal aidiyetini simgeleyen bu geleneksel giysi, günümüzde özellikle düğünlerde, resmî törenlerde ve Highland Oyunları gibi kültürel festivallerde gururla taşınmaktadır.

İskoç erkeklerinin giydiği bu dünyaca ünlü geleneksel eteğin adı nedir?

Genellikle yünden dokunan ve "tartan" adı verilen özel kareli desenlere sahip olan bu kıyafet, diz boyunda biter ve arkasında yoğun pileler barındırır. Her bir desen ve renk kombinasyonu aslında İskoçya'daki farklı bir aileyi veya bölgeyi temsil eder. Bu kıyafetin en önemli tamamlayıcıları arasında ön kısma takılan deri çanta (sporran), özel çoraplar ve dize takılan bir bıçak (sgian-dubh) yer alır.

Cevap: Kilt

