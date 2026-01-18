GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,41
EURO
50,25
STERLİN
58,13
GRAM
6.524,46
ÇEYREK
10.730,06
YARIM ALTIN
21.341,85
CUMHURİYET ALTINI
42.549,18
YAŞAM Haberleri

İskoçya’da erkeklerin giydiği geleneksel eteğin adı nedir? Beyaz’la Joker 50 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

İskoçya’da erkeklerin giydiği geleneksel eteğin adı nedir? Beyaz’la Joker 50 bin tl’lik soru

İskoçya'nın kültürel kimliğinin en güçlü sembollerinden biri olan ve yüzyıllardır süregelen bir geleneği temsil eden bu giysi, dünyada "erkek eteği" denilince akla gelen ilk parça olma özelliğini taşır. Sadece bir kıyafet değil, aynı zamanda İskoç klanlarının (aile soylarının) köklü tarihini ve toplumsal aidiyetini simgeleyen bu geleneksel giysi, günümüzde özellikle düğünlerde, resmî törenlerde ve Highland Oyunları gibi kültürel festivallerde gururla taşınmaktadır.

İskoç erkeklerinin giydiği bu dünyaca ünlü geleneksel eteğin adı nedir?

Genellikle yünden dokunan ve "tartan" adı verilen özel kareli desenlere sahip olan bu kıyafet, diz boyunda biter ve arkasında yoğun pileler barındırır. Her bir desen ve renk kombinasyonu aslında İskoçya'daki farklı bir aileyi veya bölgeyi temsil eder. Bu kıyafetin en önemli tamamlayıcıları arasında ön kısma takılan deri çanta (sporran), özel çoraplar ve dize takılan bir bıçak (sgian-dubh) yer alır.

Cevap: Kilt

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER