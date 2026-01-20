GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,40
EURO
50,82
STERLİN
58,43
GRAM
6.688,78
ÇEYREK
11.008,16
YARIM ALTIN
21.896,36
CUMHURİYET ALTINI
43.654,80
YAŞAM Haberleri

İstanbul 20 Ocak Salı günü ikindi ezanı vakti! İstanbul’da 20 Ocak Salı günü ikindi ezanı saat kaçta okunacak?

İstanbul 20 Ocak Salı günü ikindi ezanı vakti! İstanbul’da 20 Ocak Salı günü ikindi ezanı saat kaçta okunacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre İstanbul merkez için ikindi ezanı vakitleri günlük, aylık ve yıllık olarak belirleniyor. işte gün gün İstanbul ikindi ezanı vakitleri...

20 Ocak 2026 Salı

15:50

21 Ocak 2026 Çarşamba

15:51

22 Ocak 2026 Perşembe

15:52

23 Ocak 2026 Cuma

15:53

24 Ocak 2026 Cumartesi

15:54

25 Ocak 2026 Pazar

15:55

26 Ocak 2026 Pazartesi

15:56

27 Ocak 2026 Salı

15:57

28 Ocak 2026 Çarşamba

15:58

29 Ocak 2026 Perşembe

15:59

30 Ocak 2026 Cuma

16:00

31 Ocak 2026 Cumartesi

16:01

01 Şubat 2026 Pazar

16:02

02 Şubat 2026 Pazartesi

16:03

03 Şubat 2026 Salı

16:04

04 Şubat 2026 Çarşamba

16:05

05 Şubat 2026 Perşembe

16:06

06 Şubat 2026 Cuma

16:07

07 Şubat 2026 Cumartesi

16:08

08 Şubat 2026 Pazar

16:09

09 Şubat 2026 Pazartesi

16:10

10 Şubat 2026 Salı

16:11

11 Şubat 2026 Çarşamba

16:12

12 Şubat 2026 Perşembe

16:13

13 Şubat 2026 Cuma

16:14

14 Şubat 2026 Cumartesi

16:15

15 Şubat 2026 Pazar

16:16

16 Şubat 2026 Pazartesi

16:17

17 Şubat 2026 Salı

16:18

18 Şubat 2026 Çarşamba

16:19

19 Şubat 2026 Perşembe

16:20

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER