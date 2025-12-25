GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,95
EURO
50,49
STERLİN
58,12
GRAM
6.328,79
ÇEYREK
10.406,97
YARIM ALTIN
20.713,59
CUMHURİYET ALTINI
41.296,50
YAŞAM Haberleri

İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak? İstanbul’a Kar Yağacak mı? 5 Günlük Hava Durumu

İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak? İstanbul’a Kar Yağacak mı? 5 Günlük Hava Durumu

İstanbul'da yaklaşan günlerde kar yağışı beklentisi, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Meteorolojik verilere göre kısa vadeli tahminlerde kar yağışı için net bir tarih bulunmuyor; ancak yılbaşı tatili civarında karla karışık yağış ihtimali konuşuluyor.

İstanbul'a Kar Yağışı Bekleniyor Mu?

Resmî 5 günlük hava tahminlerine göre İstanbul'da bu hafta sonu ve önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışı beklenmiyor. Aylık ve kısa vadeli tahminlerde kar yağışı öngörüsü henüz resmî olarak yer almıyor. Meteoroloji modellerinde kar yağışı için net bir sinyal görünmüyor; mevcut tahminler yağmur ve bulutlu havayı işaret ediyor.

Bununla birlikte bazı meteoroloji değerlendirmelerinde, İstanbul'un 31 Aralık ve 1 Ocak civarında karla karışık yağış alabileceği yönünde görüşler paylaşılıyor. Bu tahminler resmi hava durumu verilerine dayalı değil, uzman yorumlarına dayalı öngörülerdir ve zamanla değişebilir.

İstanbul 5 Günlük Hava Durumu

Resmî kısa vadeli tahminlere göre İstanbul'da önümüzdeki 5 günün durumu şöyle:

  • 25 Aralık: Bulutlu ve zaman zaman yağışlı hava, sıcaklıklar gündüz ~9°C civarında.

  • 26 Aralık: Sağanak yağış ihtimali ile kısmen bulutlu, gündüz ~6°C.

  • 27 Aralık: Yer yer sağanak ve bulutlu, gündüz ~6–7°C.

  • 28 Aralık: Çoğunlukla bulutlu ve zaman zaman yağış, gündüz ~7–10°C.

  • 29 Aralık: Bulutlu ve bazı bölgelerde yağış, gündüz ~6–8°C.

Bu 5 günlük tahmin, İstanbul için genellikle yağmur ve bulutlu hava hakimiyetini gösteriyor; kar yağışı için sıcaklıkların daha da düşmesi gerekiyor.

İstanbul'da Kar Yağışı İçin Ne Bekleniyor?

Meteoroloji uzmanları ve bazı hava değerlendirmelerine göre İstanbul'da kar yağışı olasılığı yılbaşı tatili döneminde (31 Aralık – 1 Ocak) daha yüksek olabilir. Özellikle soğuk hava dalgası kuvvetlendiğinde karla karışık yağışın görülebileceği belirtiliyor. Ancak bu ihtimal şu an resmî tahminlerde kesinleşmiş değil ve güncel hava durumu raporlarıyla takip edilmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER