İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak? İstanbul’a Kar Yağacak mı? 5 Günlük Hava Durumu

İstanbul'da yaklaşan günlerde kar yağışı beklentisi, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Meteorolojik verilere göre kısa vadeli tahminlerde kar yağışı için net bir tarih bulunmuyor; ancak yılbaşı tatili civarında karla karışık yağış ihtimali konuşuluyor.

İstanbul'a Kar Yağışı Bekleniyor Mu?

Resmî 5 günlük hava tahminlerine göre İstanbul'da bu hafta sonu ve önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışı beklenmiyor. Aylık ve kısa vadeli tahminlerde kar yağışı öngörüsü henüz resmî olarak yer almıyor. Meteoroloji modellerinde kar yağışı için net bir sinyal görünmüyor; mevcut tahminler yağmur ve bulutlu havayı işaret ediyor.

Bununla birlikte bazı meteoroloji değerlendirmelerinde, İstanbul'un 31 Aralık ve 1 Ocak civarında karla karışık yağış alabileceği yönünde görüşler paylaşılıyor. Bu tahminler resmi hava durumu verilerine dayalı değil, uzman yorumlarına dayalı öngörülerdir ve zamanla değişebilir.

İstanbul 5 Günlük Hava Durumu

Resmî kısa vadeli tahminlere göre İstanbul'da önümüzdeki 5 günün durumu şöyle:

25 Aralık: Bulutlu ve zaman zaman yağışlı hava, sıcaklıklar gündüz ~9°C civarında.

26 Aralık: Sağanak yağış ihtimali ile kısmen bulutlu, gündüz ~6°C.

27 Aralık: Yer yer sağanak ve bulutlu, gündüz ~6–7°C.

28 Aralık: Çoğunlukla bulutlu ve zaman zaman yağış, gündüz ~7–10°C.

29 Aralık: Bulutlu ve bazı bölgelerde yağış, gündüz ~6–8°C.

Bu 5 günlük tahmin, İstanbul için genellikle yağmur ve bulutlu hava hakimiyetini gösteriyor; kar yağışı için sıcaklıkların daha da düşmesi gerekiyor.

İstanbul'da Kar Yağışı İçin Ne Bekleniyor?

Meteoroloji uzmanları ve bazı hava değerlendirmelerine göre İstanbul'da kar yağışı olasılığı yılbaşı tatili döneminde (31 Aralık – 1 Ocak) daha yüksek olabilir. Özellikle soğuk hava dalgası kuvvetlendiğinde karla karışık yağışın görülebileceği belirtiliyor. Ancak bu ihtimal şu an resmî tahminlerde kesinleşmiş değil ve güncel hava durumu raporlarıyla takip edilmesi gerekiyor.

