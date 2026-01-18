GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bugüne kadar oynanan iki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de kupayı hangi ülkenin takımları kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bugüne kadar oynanan iki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de kupayı hangi ülkenin takımları kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı, futbol tarihinin en unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapmış bir stadyum olarak iki dev finale tanıklık etmiştir. İlginç bir tesadüf olarak, bu stadyumda oynanan her iki UEFA Şampiyonlar Ligi finalini de İngiltere takımları kazanmıştır.

İşte o tarihi finallerin detayları:

1. 2005 Şampiyonlar Ligi Finali: "İstanbul Mucizesi"

  • Kazanan Takım: Liverpool FC (İngiltere)

  • Rakip: AC Milan (İtalya)

  • Detay: Futbol tarihinin en büyük geri dönüşlerinden biri olarak kabul edilir. Liverpool, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-3'e getirmiş ve penaltı atışları sonucunda kupayı müzesine götürmüştür.

2. 2023 Şampiyonlar Ligi Finali

  • Kazanan Takım: Manchester City (İngiltere)

  • Rakip: Inter Milan (İtalya)

  • Detay: 10 Haziran 2023 tarihinde oynanan bu finalde Manchester City, rakibini Rodri'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez bu kupayı kazanmıştır.

Cevap: İngiltere

Kaynak: Haber Merkezi

