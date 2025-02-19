İstanbul’da 20-21 Şubat’ta Okullar Tatil mi? 20 Şubat Okullar Tatil mi 2025 İstanbul

İstanbul'da beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte, öğrenci ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası, megakentte hava sıcaklıklarını düşürerek her iki yakada da kar yağışına neden oldu. Türkiye genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitim-öğretime ara verilirken, İstanbul için resmi bir tatil kararı henüz açıklanmadı.

İstanbul'da Kar Yağışı ve Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının 5 ila 30 santimetre arasında olması bekleniyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yaptığı açıklamada, perşembe ve cuma günleri için okulların tatil edilme ihtimaline dikkat çekerek, "İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Valilikten Uyarılar

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşullarının beklendiğini belirtti. Vali Gül, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulunurken, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. Ancak, 19 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul Valiliği'nden okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.