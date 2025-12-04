İstanbul’da deprem mi oldu? İstanbul’da az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? 4 Aralık 2025 AFAD RASATHANE son depremler listesi

İstanbul'da gece saatlerinde hissedilen bir sarsıntının ardından vatandaşlar, "İstanbul'da deprem mi oldu?”, "Az önce deprem nerede oldu?”, "Kaç şiddetindeydi?” sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel listelere göre 3 Aralık'ı 4 Aralık'a bağlayan gece İstanbul'da küçük çaplı bir deprem kaydedildi.
İstanbul'da Az Önce Deprem: Merkez Üssü Tuzla
AFAD'ın son depremler listesine göre 03 Aralık 2025 saat 23:36:46'da İstanbul'un Tuzla ilçesi merkezli 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verileri şöyle:
Tarih – Saat: 2025.12.03 / 23:36:46
Büyüklük: 2.2 (İlksel)
Derinlik: 8.5 km
Merkez Üssü: Tuzla / İstanbul
Enlem: 40.8583
Boylam: 29.3217
Deprem küçük ölçekli olsa da özellikle Tuzla ve çevredeki bazı bölgelerde hafif bir titreşim hissedildiği yönünde paylaşımlar dikkat çekti.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
4 Aralık 2025 sabahı itibarıyla İstanbul'da kaydedilen deprem dışında yüksek şiddetli bir hareketlilik bulunmuyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler” ekranı gün boyunca yeni verilerle güncellenmeye devam ediyor.
Vatandaşlar özellikle şu sorulara yanıt arıyor:
İstanbul'da bugün deprem oldu mu?
Son deprem nerede meydana geldi?
İstanbul depremi kaç büyüklüğünde oldu?
AFAD'ın anlık deprem izleme sistemi sayesinde tüm sarsıntılar eş zamanlı olarak takip edilebiliyor.
Anlık Deprem Bilgileri Nereden Takip Edilir?
AFAD mobil uygulaması
Resmi duyuru hesapları
Bu kaynaklar üzerinden İstanbul ve Türkiye genelindeki tüm sarsıntılar saniyeler içinde görülebiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi