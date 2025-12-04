GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,48
EURO
49,46
STERLİN
56,74
GRAM
5.824,19
ÇEYREK
9.578,31
YARIM ALTIN
19.061,34
CUMHURİYET ALTINI
38.002,10
YAŞAM Haberleri

İstanbul’da deprem mi oldu? İstanbul’da az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? 4 Aralık 2025 AFAD RASATHANE son depremler listesi

- Güncelleme Tarihi:

İstanbul’da deprem mi oldu? İstanbul’da az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? 4 Aralık 2025 AFAD RASATHANE son depremler listesi

İstanbul'da gece saatlerinde hissedilen bir sarsıntının ardından vatandaşlar, "İstanbul'da deprem mi oldu?”, "Az önce deprem nerede oldu?”, "Kaç şiddetindeydi?” sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel listelere göre 3 Aralık'ı 4 Aralık'a bağlayan gece İstanbul'da küçük çaplı bir deprem kaydedildi.

İstanbul'da Az Önce Deprem: Merkez Üssü Tuzla

AFAD'ın son depremler listesine göre 03 Aralık 2025 saat 23:36:46'da İstanbul'un Tuzla ilçesi merkezli 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verileri şöyle:

  • Tarih – Saat: 2025.12.03 / 23:36:46

  • Büyüklük: 2.2 (İlksel)

  • Derinlik: 8.5 km

  • Merkez Üssü: Tuzla / İstanbul

  • Enlem: 40.8583

  • Boylam: 29.3217

Deprem küçük ölçekli olsa da özellikle Tuzla ve çevredeki bazı bölgelerde hafif bir titreşim hissedildiği yönünde paylaşımlar dikkat çekti.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

4 Aralık 2025 sabahı itibarıyla İstanbul'da kaydedilen deprem dışında yüksek şiddetli bir hareketlilik bulunmuyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler” ekranı gün boyunca yeni verilerle güncellenmeye devam ediyor.

Vatandaşlar özellikle şu sorulara yanıt arıyor:

  • İstanbul'da bugün deprem oldu mu?

  • Son deprem nerede meydana geldi?

  • İstanbul depremi kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD'ın anlık deprem izleme sistemi sayesinde tüm sarsıntılar eş zamanlı olarak takip edilebiliyor.

Anlık Deprem Bilgileri Nereden Takip Edilir?

Bu kaynaklar üzerinden İstanbul ve Türkiye genelindeki tüm sarsıntılar saniyeler içinde görülebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER