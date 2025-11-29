İstanbul’da Elektrik Kesintisi 29 Kasım 2025: AYEDAŞ ve BEDAŞ Kesinti Listesi! İstanbul’da Elektrikler Ne Zaman Gelecek? AYEDAŞ BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

İstanbul'da 29 Kasım 2025 Çarşamba günü farklı ilçelerde planlı ve plansız elektrik kesintileri yaşanıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ, şehir genelinde sürdürülen bakım çalışmaları, arıza giderme işlemleri ve yatırım kaynaklı şebeke yenilemeleri nedeniyle gün boyunca çeşitli bölgelerde elektriğin kesileceğini duyurdu. Bu nedenle vatandaşlar "İstanbul'da elektrik kesintisi var mı?”, "Elektrikler ne zaman gelecek?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

İstanbul'da Elektrik Kesintisi Var mı 29 Kasım?

AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın 29 Kasım tarihli açıklamalarına göre İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında birçok noktada kesintiler devam ediyor. Bazı bölgelerde tamamen enerji kesilirken, bazı bölgelerde düşük voltaj ve dalgalanmalar yaşandığı bildirildi.

- Elektrik hatlarında meydana gelen ani arızalar

- Trafo merkezlerinde planlı bakım çalışmaları

- Şebeke yenileme ve kablo deplase işlemleri

- Yatırım kapsamında yapılan altyapı güçlendirme çalışmaları

Enerji dağıtım şirketleri, arızalar giderildikçe elektriğin kademeli olarak yeniden verileceğini belirtiyor.

29 Kasım İstanbul'da Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Elektrik arızalarında onarım süresi bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Bu nedenle tüm İstanbul için tek bir saat vermek mümkün değil.

- Kısa süreli bakım çalışmaları birkaç saat içinde tamamlanıyor.

- Geniş çaplı altyapı arızalarında sürecin daha uzun sürebileceği ifade ediliyor.

- AYEDAŞ ve BEDAŞ ekipleri kritik noktalarda sahada çalışmayı sürdürüyor.

Elektrik kesintisi yaşanan mahallelerde enerjinin, çalışmalar tamamlandıkça aşamalı şekilde sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

Güncel Elektrik Kesintisi Bilgisi Nasıl Öğrenilir?

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın anlık olarak güncellediği sorgulama ekranları üzerinden bulundukları ilçeye göre enerji durumunu kontrol edebiliyor.

- AYEDAŞ Kesinti Sorgulama (Anadolu Yakası)

- BEDAŞ Kesinti Sorgulama (Avrupa Yakası)

Bu ekranlarda kesinti başlangıç – bitiş saatleri, etkilenen mahalleler ve arıza açıklamaları düzenli olarak güncelleniyor.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

