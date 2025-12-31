GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANE 1 OCAK 2026! Yılbaşında İstanbul’da Hangi Eczaneler Nöbetçi? İstanbul Bugün Nöbetçi Eczane Güncel Liste!

Yılbaşı günü İstanbul'da birçok eczane kapalı olurken, acil ilaç ihtiyaçları için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar, eczane arayışında nöbetçi eczanelerin listesini ve konumunu öğrenmek istiyor.

1 Ocak 2026'da Eczaneler Açık mı?

1 Ocak, resmi tatil olduğu için İstanbul'daki çoğu eczane kapalıdır. Sadece nöbetçi eczaneler, acil ilaç ve reçete ihtiyaçlarını karşılamak için açıktır.

Nöbetçi Eczaneler Nasıl Belirleniyor?

Nöbetçi eczaneler, İstanbul Eczacı Odası ve ilçe eczacı odaları tarafından günlük olarak duyuruluyor. Eczaneler rotasyon sistemi ile belirlenir ve her gün farklı eczaneler nöbet tutar.

Nöbetçi Eczane Sorgulama Yöntemleri

  • e-Devlet üzerinden tarih ve ilçe seçerek güncel nöbetçi eczaneler öğrenilebilir.

  • İstanbul Eczacı Odası web sitesi ve ilçe belediyeleri, güncel listeleri paylaşır.

  • Mobil uygulamalar ve online servisler de konumunuza göre en yakın nöbetçi eczaneyi gösterir.

1 OCAK 2026 PERŞEMBE İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER

Kaynak: Haber Merkezi

