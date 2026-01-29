GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

İstatistiksel olarak insanlar her 1 saatte yaklaşık kaç köpek balığı öldürmektedir? Kim Milyoner Olmak İster 500 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

İstatistiksel olarak insanlar her 1 saatte yaklaşık kaç köpek balığı öldürmektedir? Kim Milyoner Olmak İster 500 bin tl’lik soru

Doğa belgesellerinde ve Hollywood filmlerinde köpek balıkları genellikle "tehlikeli avcılar" olarak resmedilse de, bilimsel veriler madalyonun diğer yüzünü, yani insanların bu tür üzerindeki yıkıcı etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Deniz ekosisteminin dengesi için hayati öneme sahip olan köpek balıkları, özellikle yüzgeç ticareti ve kontrolsüz avlanma nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

İstatistiksel verilere göre insanlar her 1 saatte yaklaşık kaç köpek balığı öldürmektedir?

Global deniz araştırmaları ve koruma örgütlerinin (örneğin Marine Policy gibi kaynakların) verilerine göre, her yıl dünya genelinde yaklaşık 100 milyon köpek balığı insanlar tarafından öldürülmektedir. Bu devasa rakam, yıllık takvim üzerinden saatlik bir ortalamaya bölündüğünde ortaya çıkan sonuç, insanın doğa üzerindeki etkisinin ne kadar hızlı ve sürekli olduğunu gözler önüne serer.

Cevap: Yaklaşık 11.000. (Yıllık 100 milyon rakamı üzerinden yapılan hesaplama, saatte ortalama 11.415 köpek balığının öldürüldüğünü göstermektedir.)

Kaynak: Haber Merkezi

