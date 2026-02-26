İstiklal Marşı hangi tarihte TBMM tarafından Türkiye’nin milli marşı olarak kabul edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Milli mücadelenin ruhunu ve bağımsızlık azmini simgeleyen bu eşsiz eser, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği zorlu bir dönemde Meclis kürsüsünden defalarca okunarak büyük bir coşkuyla karşılanmıştır.
İstiklal Marşı hangi tarihte TBMM tarafından Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edilmiştir?
Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından Meclis'te okunan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde resmen kabul edilmiştir. Seçilen bu marş, Türk milletinin hürriyet sevdasını ve vatan toprağının kutsallığını dünyaya ilan eden en önemli belgelerden biri olmuştur.
Cevap: 12 Mart 1921
Kaynak: Haber Merkezi