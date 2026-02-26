GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

İstiklal Marşı hangi tarihte TBMM tarafından Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl'lik soru

- Güncelleme Tarihi:

İstiklal Marşı hangi tarihte TBMM tarafından Türkiye’nin milli marşı olarak kabul edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Milli mücadelenin ruhunu ve bağımsızlık azmini simgeleyen bu eşsiz eser, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği zorlu bir dönemde Meclis kürsüsünden defalarca okunarak büyük bir coşkuyla karşılanmıştır.

İstiklal Marşı hangi tarihte TBMM tarafından Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edilmiştir?

Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından Meclis'te okunan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde resmen kabul edilmiştir. Seçilen bu marş, Türk milletinin hürriyet sevdasını ve vatan toprağının kutsallığını dünyaya ilan eden en önemli belgelerden biri olmuştur.

Cevap: 12 Mart 1921

Kaynak: Haber Merkezi

