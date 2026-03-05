GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

İstiklal Marşı’nın ilk kıtasında toplam kaç kelime vardır? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

İstiklal Marşı’nın ilk kıtasında toplam kaç kelime vardır? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını kelime kelime incelediğimizde, dil bilgisi kuralları ve kelime yapısı bakımından sayım şu şekilde gerçekleşir.

Korkma, (1) sönmez (2) bu (3) şafaklarda (4) yüzen (5) al (6) sancak; (7) Sönmeden (8) yurdumun (9) üstünde (10) tüten (11) en (12) son (13) ocak. (14) O (15) benim (16) milletimin (17) yıldızıdır, (18) parlayacak; (19) O (20) benimdir, (21) o (22) benim (23) milletimindir (24) ancak. (25)

Bazı kaynaklarda veya dil bilgisi yaklaşımlarında, özellikle dördüncü dizedeki "o" ve "benim" kelimelerinin birleşik bir tamlama veya tek bir yapı olarak değerlendirilmesi durumunda sayı değişebilse de, ayrı kelime birimleri olarak sayıldığında toplam 25 kelimeye ulaşılmaktadır.

Cevap: 25

Kaynak: Haber Merkezi

