İstiklal Marşı’nın ilk kıtasının ilk dizesinde hangi kelime geçmez? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru

Milli Mutabakat Metnimiz: İstiklal Marşı'nın İlk Dizeleri

Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve 12 Mart 1921'de milli marşımız olarak kabul edilen İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık azmini ve kararlılığını simgeleyen en güçlü metindir. Şiirin her bir kelimesi derin bir anlam yüküne sahip olup, özellikle giriş bölümü okuyucuyu doğrudan bir hürriyet çağrısıyla karşılar.

İstiklal Marşı'nın ilk kıtasının ilk dizesinde hangi kelime geçmez?

İstiklal Marşı'nın ilk kıtası, Türk bayrağına ve milletine seslenen bir hitapla başlar. Şair, bayrağın gökyüzündeki varlığını bir teminat olarak sunarken, korkuya yer olmadığını vurgular. Ancak şiirin ilerleyen bölümlerinde, özellikle bayrağın "kaşlarını çatması" üzerinden yapılan edebi sanatlar, bazen ilk dize ile karıştırılabilmektedir. İlk dizeyi kelime kelime incelediğimizde, vatanın bütünlüğünü ve hürriyeti müjdeleyen o meşhur hitabı görürüz.

Cevap: Çatma

Kaynak: Haber Merkezi