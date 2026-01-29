İstiklal Marşı’nın ilk kıtasının ilk dizesinde hangi kelime geçmez? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
Milli Mutabakat Metnimiz: İstiklal Marşı'nın İlk Dizeleri
Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve 12 Mart 1921'de milli marşımız olarak kabul edilen İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık azmini ve kararlılığını simgeleyen en güçlü metindir. Şiirin her bir kelimesi derin bir anlam yüküne sahip olup, özellikle giriş bölümü okuyucuyu doğrudan bir hürriyet çağrısıyla karşılar.
İstiklal Marşı'nın ilk kıtasının ilk dizesinde hangi kelime geçmez?
İstiklal Marşı'nın ilk kıtası, Türk bayrağına ve milletine seslenen bir hitapla başlar. Şair, bayrağın gökyüzündeki varlığını bir teminat olarak sunarken, korkuya yer olmadığını vurgular. Ancak şiirin ilerleyen bölümlerinde, özellikle bayrağın "kaşlarını çatması" üzerinden yapılan edebi sanatlar, bazen ilk dize ile karıştırılabilmektedir. İlk dizeyi kelime kelime incelediğimizde, vatanın bütünlüğünü ve hürriyeti müjdeleyen o meşhur hitabı görürüz.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”