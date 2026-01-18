İstiklâl Marşı’nın üçüncü kıtası hangi kelimeyle biter? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Türk milletinin bağımsızlık sembolü ve sarsılmaz iradesinin beyanı olan İstiklâl Marşı, Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alınmış eşsiz bir destandır. Her bir mısrası derin bir anlam ve tarihsel bir derinlik taşıyan marşın üçüncü kıtası, Türk milletinin hürriyet aşkını ve enginlere sığmayan coşkusunu en güçlü şekilde dile getiren bölümlerden biridir.

Milli Marşımızın üçüncü kıtası hangi çarpıcı kelimeyle noktalanmaktadır?

İstiklâl Marşı'nın üçüncü kıtası şu dizelerden oluşur:

"Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım ."

Bu kıta, Türk milletinin binlerce yıllık hürriyet karakterini vurgularken, herhangi bir esareti asla kabul etmeyeceğini haykırır. Kıtanın son mısrası, bu taşkın ve engel tanımaz ruhu en üst perdeden ifade eden bir fiil ile sona erer.

Cevap: Taşarım

Kaynak: Haber Merkezi