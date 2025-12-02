İSU duyurdu! Kocaeli’de sular kesilecek! İşte su kesintisi yaşanacak bölgeler! 02 Aralık İSU su kesinti listesi

İSU ekipleri ilçede su kesintilerine dair çalışmalarını sürdürüyor. İSU'dan yapılan açıklamada birçok noktada su kesintilerinin yapılacağı açıklandı.
Vatandaşlar, Kocaeli'nin neresinde su kesintisi olacağını merak ediyor ve araştırıyor. İşte detaylar...
İSU'nun resmi internet sitesinden ilçe genelinde su kesintisi yaşanacak yerlere ilişkin açıklama yapıldı.
02 Aralık KOCAELİ SU KESİNTİSİ
Güncel Kocaeli su kesintileri için İSU internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında İSU su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Kocaeli'nin su kesintisi yaşanacak yerleri için; TIKLAYINIZ
