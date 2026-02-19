GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

İsviçre’de, 2008’den beri yürürlükte olan “Hayvan Koruma Yönetmeliğine göre, hangisi en az ikişerli gruplar hâlinde bakılması gereken hayvanlardan değildir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

İsviçre’de, 2008’den beri yürürlükte olan “Hayvan Koruma Yönetmeliğine göre, hangisi en az ikişerli gruplar hâlinde bakılması gereken hayvanlardan değildir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

İsviçre'nin 2008 yılında yürürlüğe giren ve hayvan refahını en üst düzeyde koruyan yasasına göre, sosyal canlıların yalnızlığa mahkûm edilmesi bir suç olarak kabul edilir. Bu yasa, hayvanların psikolojik sağlığını fiziksel sağlıkları kadar önemser.

İsviçre'de en az ikişerli gruplar hâlinde bakılması gereken hayvanlardan hangisi bu grupta değildir?

İsviçre Hayvan Koruma Yönetmeliği'ne göre; kanaryalar, papağanlar ve kobaylar (guinea pig) sosyal etkileşime ihtiyaç duyan türler olarak kabul edilir ve tek başlarına bakılmaları yasaktır. Ancak su kaplumbağaları, bu yasal zorunluluğun dışında tutulur. Su kaplumbağaları doğaları gereği sosyal bir grup yapısına sahip olmadıkları ve tek başlarına yaşayabildikleri için "eş bulma zorunluluğu" kategorisinde yer almazlar.

Yasanın İlginç Detayları:

  • Kobaylar: Eğer bir kobay ölürse, sahibinin kalan hayvana eşlik etmesi için hemen yeni bir kobay alması ya da kiralaması gerekir.

  • Kuşlar: Muhabbet kuşları ve kanaryalar gibi "uçan" sosyal türlerin mutlaka bir hemcinsiyle iletişimde olması şarttır.

  • Balıklar: Japon balıkları da sosyal canlılar sınıfına dahil edilmiştir; yani onları tek bir cam fanusta beslemek İsviçre'de yasaya aykırıdır.

Cevap: Su Kaplumbağası

Kaynak: Haber Merkezi

