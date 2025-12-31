İzlediğiniz mahkeme salonunda geçen bir filmde hangi ifade yer alıyorsa hikâyenin geçtiği yer muhtemelen Türkiye değildir? Kim Milyoner Olmak İster

Mahkeme salonunda geçen film ve dizilerde kullanılan ifadeler, hikâyenin geçtiği ülkeye dair önemli ipuçları verir. Bazı kalıplar ise Türk yargı sistemine özgüyken, bazıları yabancı hukuk sistemlerine aittir.
İzlediğiniz, mahkeme salonunda geçen bir filmde hangi ifade yer alıyorsa hikâyenin geçtiği yer muhtemelen Türkiye değildir?
D: Jüri bunu dikkate almasın
Türkiye'de mahkemelerde jüri sistemi bulunmadığı için bu ifade Türk yargı pratiğinde kullanılmaz. Bu tür bir hitap, daha çok ABD ve benzeri jüri sistemi olan ülkelerin mahkeme sahnelerinde yer alır.
Kaynak: Haber Merkezi