İzmir’de 6 ilçede sular akmayacak: İşte güncel su kesintileri listesi!

23 Mayıs 2026 tarihinde İzmir su kesintisi programı İZSU tarafından açıklandı. Ana boru, branşman ve pompa arızaları nedeniyle Karşıyaka, Kınık, Menemen, Seferihisar, Urla ve Ödemiş başta olmak üzere birçok ilçede farklı saatlerde su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin bazı bölgelerde 1 saat sürmesi beklenirken, Ödemiş'te 8 saate kadar uzayabileceği bildirildi. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de 23 Mayıs 2026 günü uygulanacak su kesintisi programı, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre kent genelinde ana boru, branşman ve pompa motor arızaları nedeniyle birçok ilçede planlı su kesintileri uygulanacak.
İZSU yetkilileri, kesintilerin farklı saat aralıklarında gerçekleşeceğini ve ekiplerin arızaları gidermek için sahada yoğun şekilde çalıştığını belirtti.
İzmir'de 23 Mayıs Su Kesintisi Programı Açıklandı
Karşıyaka'da Kısa Süreli Su Kesintisi
İzmir'in merkezi ilçelerinden Karşıyaka'da Yalı Mahallesi'nde branşman arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.
Kesinti Detayları
Mahalle: Yalı Mahallesi
Saat: 09.10 – 10.10
Süre: Yaklaşık 1 saat
Arızanın giderilmesinin ardından suyun kademeli olarak yeniden verileceği bildirildi.
Kınık'ta 5 Mahalle Etkilendi
Kınık ilçesinde ana boru arızası nedeniyle geniş kapsamlı bir su kesintisi uygulanıyor.
Etkilenen Mahalleler
Aşağı Mahallesi
Fatih Mahallesi
Türkcedit Mahallesi
Yeni Mahalle
Yukarı Mahallesi
Kesinti Saatleri
09.00 – 11.00 Yaklaşık 2 saat
Menemen'de 3 Saatlik Su Kesintisi
Menemen ilçesinde 29 Ekim ve 9 Eylül mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.
Detaylar
Saat: 08.00 – 11.00
Süre: Yaklaşık 3 saat
Etkilenen mahalleler: 29 Ekim, 9 Eylül
Seferihisar'da İki Mahallede Kesinti
Seferihisar ilçesinde ana boru arızası nedeniyle iki mahallede su kesintisi yaşanıyor.
Tepecik Mahallesi
Saat: 09.30 – 12.00
Süre: Yaklaşık 2 saat
Turabiye Mahallesi
Saat: 09.25 – 12.00
Süre: Yaklaşık 3 saat
Urla İçmeler Mahallesi'nde Su Kesintisi
Urla ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.
Saat: 09.15 – 11.16
Süre: Yaklaşık 2 saat
Ödemiş'te En Uzun Su Kesintisi
İzmir genelinde en uzun kesinti Ödemiş ilçesinde yaşanıyor.
Yusufdere Mahallesi
Saat: 08.00 – 16.00
Süre: Yaklaşık 8 saat
Neden: Pompa motor arızası
Kayaköy Mahallesi
Saat: 09.50 – 12.00
Neden: Ana boru arızası
İZSU'dan Vatandaşlara Uyarı
İZSU yetkilileri, su kesintileri süresince vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti. Açıklamada şu uyarılar yer aldı:
Günlük su ihtiyacının önceden karşılanması
Su depolarının kontrol edilmesi
Arızalar giderildikten sonra suyun kademeli verileceği
İzmir'de 23 Mayıs'ta Çok Sayıda İlçede Su Kesintisi
Kaynak: Haber Merkezi