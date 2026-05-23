İzmir’de 6 ilçede sular akmayacak: İşte güncel su kesintileri listesi!

​​​​​​23 Mayıs İzmir’de su kesintisi var mı? İzmir’de 23 Mayıs hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular saat kaçta gelecek?

23 Mayıs 2026 tarihinde İzmir su kesintisi programı İZSU tarafından açıklandı. Ana boru, branşman ve pompa arızaları nedeniyle Karşıyaka, Kınık, Menemen, Seferihisar, Urla ve Ödemiş başta olmak üzere birçok ilçede farklı saatlerde su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin bazı bölgelerde 1 saat sürmesi beklenirken, Ödemiş'te 8 saate kadar uzayabileceği bildirildi. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de 23 Mayıs 2026 günü uygulanacak su kesintisi programı, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre kent genelinde ana boru, branşman ve pompa motor arızaları nedeniyle birçok ilçede planlı su kesintileri uygulanacak.

İZSU yetkilileri, kesintilerin farklı saat aralıklarında gerçekleşeceğini ve ekiplerin arızaları gidermek için sahada yoğun şekilde çalıştığını belirtti.

İzmir'de 23 Mayıs Su Kesintisi Programı Açıklandı

Karşıyaka'da Kısa Süreli Su Kesintisi

İzmir'in merkezi ilçelerinden Karşıyaka'da Yalı Mahallesi'nde branşman arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Kesinti Detayları

Mahalle: Yalı Mahallesi

Saat: 09.10 – 10.10

Süre: Yaklaşık 1 saat

Arızanın giderilmesinin ardından suyun kademeli olarak yeniden verileceği bildirildi.

Kınık'ta 5 Mahalle Etkilendi

Kınık ilçesinde ana boru arızası nedeniyle geniş kapsamlı bir su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen Mahalleler

Aşağı Mahallesi

Fatih Mahallesi

Türkcedit Mahallesi

Yeni Mahalle

Yukarı Mahallesi

Kesinti Saatleri

09.00 – 11.00 Yaklaşık 2 saat

Menemen'de 3 Saatlik Su Kesintisi

Menemen ilçesinde 29 Ekim ve 9 Eylül mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

Detaylar

Saat: 08.00 – 11.00

Süre: Yaklaşık 3 saat

Etkilenen mahalleler: 29 Ekim, 9 Eylül

Seferihisar'da İki Mahallede Kesinti

Seferihisar ilçesinde ana boru arızası nedeniyle iki mahallede su kesintisi yaşanıyor.

Tepecik Mahallesi

Saat: 09.30 – 12.00

Süre: Yaklaşık 2 saat

Turabiye Mahallesi

Saat: 09.25 – 12.00

Süre: Yaklaşık 3 saat

Urla İçmeler Mahallesi'nde Su Kesintisi

Urla ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

Saat: 09.15 – 11.16

Süre: Yaklaşık 2 saat

Ödemiş'te En Uzun Su Kesintisi

İzmir genelinde en uzun kesinti Ödemiş ilçesinde yaşanıyor.

Yusufdere Mahallesi

Saat: 08.00 – 16.00

Süre: Yaklaşık 8 saat

Neden: Pompa motor arızası

Kayaköy Mahallesi

Saat: 09.50 – 12.00

Neden: Ana boru arızası

İZSU'dan Vatandaşlara Uyarı

İZSU yetkilileri, su kesintileri süresince vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti. Açıklamada şu uyarılar yer aldı:

Günlük su ihtiyacının önceden karşılanması

Su depolarının kontrol edilmesi

Arızalar giderildikten sonra suyun kademeli verileceği

İzmir'de 23 Mayıs'ta Çok Sayıda İlçede Su Kesintisi

23 Mayıs 2026 tarihinde İzmir genelinde Karşıyaka, Kınık, Menemen, Seferihisar, Urla ve Ödemiş başta olmak üzere birçok ilçede planlı su kesintileri uygulanacak. İZSU tarafından yapılan açıklamada, arızaların giderilmesinin ardından suyun kademeli olarak yeniden verileceği belirtildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önlem almaları istendi.

