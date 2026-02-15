İZMİR’DE HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: İzmir’de hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

Ege'nin incisi İzmir'de, Ramazan ayının manevi iklimini hatimle teravih namazı kılarak taçlandırmak isteyenler için 2026 rehberi hazır. İzmir İl Müftülüğü'nün geçtiğimiz yılki (2025) programı baz alındığında, bu yıl da şehrin dört bir yanındaki bu camilerde hafızların tilavetiyle teravih namazı kılınması bekleniyor.
İşte İzmir'de ilçe ilçe hatimle teravih geleneğinin sürdürüldüğü camiler ve mescitler:
Merkez İlçeler
Balçova
-
Uğur Camii
Bayraklı
-
Manavkuyu Fatih Camii
Bornova
-
Küçük Camii
-
Veysel Karani Camii
-
Hacı Osman Mescidi
-
Sultan Süleyman Camii
-
Pınarbaşı Yıkık Minare Camii
Buca
-
Hicret Mescidi
-
Abdulkadir Geylani Camii
Çiğli
-
Kuba Mescidi
Gaziemir
-
15 Temmuz Şehitleri Camii
Karabağlar
-
Fatih Camii
Karşıyaka
-
M. Kemalpaşa Camii
Konak
-
Varyant Fatih Camii
Narlıdere
-
Merkez Camii
Çevre İlçeler
Aliağa
-
Huzur Mescidi
Bergama
-
Emir Sultan Camii
Dikili
-
Hasan Şentürk Camii
Karaburun
-
Müftülük Sitesi Mescidi
Kiraz
-
Merkez Erkek Kur'an Kursu
Menderes
-
Gölcükler Mah. Camii
Menemen
-
Çınarlı Camii
Ödemiş
-
Gürcüzade Camii
Tire
-
Lütfipaşa Camii
-
Yahşibey Camii
Torbalı
-
Orhaniye Camii
Urla
-
Fatih İbrahim Bey Camii
(Not: Listede yer alan camiler, İzmir genelinde 2025 yılında hatimle teravih kılınan noktalardır. 2026 yılı Ramazan ayı boyunca bu geleneğin aynı adreslerde devam etmesi öngörülmektedir. Kesin program için gitmeden önce ilgili caminin panosunu kontrol etmeniz önerilir.)
