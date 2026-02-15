GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

İZMİR’DE HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: İzmir’de hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

Ege'nin incisi İzmir'de, Ramazan ayının manevi iklimini hatimle teravih namazı kılarak taçlandırmak isteyenler için 2026 rehberi hazır. İzmir İl Müftülüğü'nün geçtiğimiz yılki (2025) programı baz alındığında, bu yıl da şehrin dört bir yanındaki bu camilerde hafızların tilavetiyle teravih namazı kılınması bekleniyor.

İşte İzmir'de ilçe ilçe hatimle teravih geleneğinin sürdürüldüğü camiler ve mescitler:

Merkez İlçeler

Balçova

  • Uğur Camii

Bayraklı

  • Manavkuyu Fatih Camii

Bornova

  • Küçük Camii

  • Veysel Karani Camii

  • Hacı Osman Mescidi

  • Sultan Süleyman Camii

  • Pınarbaşı Yıkık Minare Camii

Buca

  • Hicret Mescidi

  • Abdulkadir Geylani Camii

Çiğli

  • Kuba Mescidi

Gaziemir

  • 15 Temmuz Şehitleri Camii

Karabağlar

  • Fatih Camii

Karşıyaka

  • M. Kemalpaşa Camii

Konak

  • Varyant Fatih Camii

Narlıdere

  • Merkez Camii

Çevre İlçeler

Aliağa

  • Huzur Mescidi

Bergama

  • Emir Sultan Camii

Dikili

  • Hasan Şentürk Camii

Karaburun

  • Müftülük Sitesi Mescidi

Kiraz

  • Merkez Erkek Kur'an Kursu

Menderes

  • Gölcükler Mah. Camii

Menemen

  • Çınarlı Camii

Ödemiş

  • Gürcüzade Camii

Tire

  • Lütfipaşa Camii

  • Yahşibey Camii

Torbalı

  • Orhaniye Camii

Urla

  • Fatih İbrahim Bey Camii

(Not: Listede yer alan camiler, İzmir genelinde 2025 yılında hatimle teravih kılınan noktalardır. 2026 yılı Ramazan ayı boyunca bu geleneğin aynı adreslerde devam etmesi öngörülmektedir. Kesin program için gitmeden önce ilgili caminin panosunu kontrol etmeniz önerilir.)

