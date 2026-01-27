GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,52
EURO
51,57
STERLİN
59,57
GRAM
7.336,42
ÇEYREK
12.046,14
YARIM ALTIN
23.966,00
CUMHURİYET ALTINI
47.781,42
YAŞAM Haberleri

İzmir Su Kesintisi Listesi (27-28 Ocak 2026): Urla, Ödemiş ve Foça’da Sular Ne Zaman Gelecek?

İzmir Su Kesintisi Listesi (27-28 Ocak 2026): Urla, Ödemiş ve Foça’da Sular Ne Zaman Gelecek?
İzmir genelinde 27 ve 28 Ocak 2026 tarihlerinde yaşanan geniş kapsamlı su kesintileri, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

27 Ocak 2026 tarihinde ana boru arızaları ve Gediz Elektrik kaynaklı enerji kesintileri nedeniyle Urla, Ödemiş, Foça ve Kiraz ilçelerinde uzun süreli su kesintileri yaşanıyor.

Özellikle Ödemiş'te 21 saati, Urla'da ise 18 saati bulan kesintiler hayatı olumsuz etkiliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte mahalle mahalle güncel İZSU arıza ve kesinti listesi...

Foça'da Yenifoça Bölgesinin Tamamı Etkileniyor!

Foça'da Yenifoça kuyularındaki elektrik arızası nedeniyle geniş çaplı bir kesinti yaşanıyor.

Etkilenen Mahalleler: Cumhuriyet, Fatih, Fevzi Çakmak, Kozbeyli, Mustafa Kemal Atatürk ve Yenifoça bölgesinin tamamı.

Kesinti Saati: 08:08 - 15:00 (Yaklaşık 7 saat).

Neden: Yenifoça kuyularındaki elektrik arızası.

Urla'da İki Ayrı Arıza: Barbaros ve Sıra Mahalleleri

Urla'da hem elektrik arızası hem de ana boru patlaması nedeniyle iki koldan kesinti yaşanıyor.

Sıra Mahallesi (18 Saat): Ana boru arızası nedeniyle Kıvrak Sk, Erinç Sk, Uzun Sk, Soğanlı Sk, Dörtyol Sk ve Atay Sk. bölgelerinde su verilemiyor. Kesintinin 14:16'da bitmesi bekleniyor.

Barbaros Mahallesi (13 Saat): Gediz Elektrik arızası nedeniyle yaşanan kesintinin saat 12:00 civarında sona ermesi öngörülüyor.

Ödemiş'te Rekor Kesinti: 21 Saat!

Ödemiş ilçesinde meydana gelen büyük ana boru arızaları nedeniyle iki mahallede sular uzun süredir akmıyor.

Çağlayan Mahallesi: Dün (26 Ocak) saat 15:09'da başlayan kesinti tam 21 saat sürecek. Suların 27 Ocak saat 12:00'de gelmesi bekleniyor.

Suçıktı Mahallesi: 18 saat süren ana boru arızası tamiratının ardından suların 12:00'de verilmesi planlanıyor.

Kiraz Yeni Mahalle'de Su Kesintisi

Etkilenen Bölge: Yeni Mahallesi.

Kesinti Saati: 08:00 - 13:00 (5 saat).

Neden: Meydana gelen ana boru arızası.

Özet Kesinti Tablosu (27 Ocak 2026)

İlçe Mahalle / Bölge Kesinti Bitiş Saati Arıza Sebebi
Ödemiş Çağlayan 12:00 Ana Boru Arızası
Ödemiş Suçıktı 12:00 Ana Boru Arızası
Urla Sıra (Kıvrak, Erinç, Uzun Sk.) 14:16 Ana Boru Arızası
Urla Barbaros 12:00 Elektrik Arızası
Foça Yenifoça (Tüm Mahalleler) 15:00 Elektrik Arızası
Kiraz Yeni Mahallesi 13:00 Ana Boru Arızası

İZSU Arıza Sorgulama: Sular Ne Zaman Akacak?

İzmir'de suların gelme saati, arızanın büyüklüğüne ve boruların dolma süresine göre farklılık gösterebilir. En güncel bilgi için:

Alo 185 İZSU Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.

İZSU Resmi Web Sitesi üzerinden "Arıza ve Bakım Bilgisi Sorgulama" sekmesine tıklayabilirsiniz.

Boruların temizlenmesi için su geldiğinde bir süre akıtmayı unutmayın.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER