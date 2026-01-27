İzmir Su Kesintisi Listesi (27-28 Ocak 2026): Urla, Ödemiş ve Foça’da Sular Ne Zaman Gelecek?

27 Ocak 2026 tarihinde ana boru arızaları ve Gediz Elektrik kaynaklı enerji kesintileri nedeniyle Urla, Ödemiş, Foça ve Kiraz ilçelerinde uzun süreli su kesintileri yaşanıyor.
Özellikle Ödemiş'te 21 saati, Urla'da ise 18 saati bulan kesintiler hayatı olumsuz etkiliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte mahalle mahalle güncel İZSU arıza ve kesinti listesi...
Foça'da Yenifoça Bölgesinin Tamamı Etkileniyor!
Foça'da Yenifoça kuyularındaki elektrik arızası nedeniyle geniş çaplı bir kesinti yaşanıyor.
Etkilenen Mahalleler: Cumhuriyet, Fatih, Fevzi Çakmak, Kozbeyli, Mustafa Kemal Atatürk ve Yenifoça bölgesinin tamamı.
Kesinti Saati: 08:08 - 15:00 (Yaklaşık 7 saat).
Neden: Yenifoça kuyularındaki elektrik arızası.
Urla'da İki Ayrı Arıza: Barbaros ve Sıra Mahalleleri
Urla'da hem elektrik arızası hem de ana boru patlaması nedeniyle iki koldan kesinti yaşanıyor.
Sıra Mahallesi (18 Saat): Ana boru arızası nedeniyle Kıvrak Sk, Erinç Sk, Uzun Sk, Soğanlı Sk, Dörtyol Sk ve Atay Sk. bölgelerinde su verilemiyor. Kesintinin 14:16'da bitmesi bekleniyor.
Barbaros Mahallesi (13 Saat): Gediz Elektrik arızası nedeniyle yaşanan kesintinin saat 12:00 civarında sona ermesi öngörülüyor.
Ödemiş'te Rekor Kesinti: 21 Saat!
Ödemiş ilçesinde meydana gelen büyük ana boru arızaları nedeniyle iki mahallede sular uzun süredir akmıyor.
Çağlayan Mahallesi: Dün (26 Ocak) saat 15:09'da başlayan kesinti tam 21 saat sürecek. Suların 27 Ocak saat 12:00'de gelmesi bekleniyor.
Suçıktı Mahallesi: 18 saat süren ana boru arızası tamiratının ardından suların 12:00'de verilmesi planlanıyor.
Kiraz Yeni Mahalle'de Su Kesintisi
Etkilenen Bölge: Yeni Mahallesi.
Kesinti Saati: 08:00 - 13:00 (5 saat).
Neden: Meydana gelen ana boru arızası.
Özet Kesinti Tablosu (27 Ocak 2026)
|İlçe
|Mahalle / Bölge
|Kesinti Bitiş Saati
|Arıza Sebebi
|Ödemiş
|Çağlayan
|12:00
|Ana Boru Arızası
|Ödemiş
|Suçıktı
|12:00
|Ana Boru Arızası
|Urla
|Sıra (Kıvrak, Erinç, Uzun Sk.)
|14:16
|Ana Boru Arızası
|Urla
|Barbaros
|12:00
|Elektrik Arızası
|Foça
|Yenifoça (Tüm Mahalleler)
|15:00
|Elektrik Arızası
|Kiraz
|Yeni Mahallesi
|13:00
|Ana Boru Arızası
İZSU Arıza Sorgulama: Sular Ne Zaman Akacak?
İzmir'de suların gelme saati, arızanın büyüklüğüne ve boruların dolma süresine göre farklılık gösterebilir. En güncel bilgi için:
Alo 185 İZSU Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.
İZSU Resmi Web Sitesi üzerinden "Arıza ve Bakım Bilgisi Sorgulama" sekmesine tıklayabilirsiniz.
Boruların temizlenmesi için su geldiğinde bir süre akıtmayı unutmayın.
