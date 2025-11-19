İzmir TOKİ Taksitleri Ne Kadar? İzmir TOKİ Peşinat Kaç TL? İzmir TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? İzmir TOKİ Konut Fiyatları 2025

İzmir'de TOKİ'nin 500 bin sosyal konuttan oluşan yeni projesi büyük ilgi görüyor. Başvurular devam ederken, 2025 yılı için açıklanan ödeme planı, peşinat tutarları ve aylık taksit miktarları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki İzmir TOKİ taksitleri ne kadar? Peşinat kaç TL olacak? Taksitler ne zaman başlayacak? İşte İzmir'e özel TOKİ ödeme planı ve başvuru detayları…

İzmir TOKİ Ödeme Planı 2025

İzmir, büyükşehir statüsünde olmasına rağmen TOKİ ödeme sisteminde Anadolu illeri ile benzer kategoride değerlendirilerek %10 peşinat ve 20 yıl (240 ay) vade sistemi uygulanıyor. Konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor ve daire tipine göre artış gösterebiliyor.

İzmir TOKİ Taksitleri Ne Kadar?

İzmir'de başlangıç taksit tutarları TOKİ'nin Anadolu fiyatlandırmasına göre hesaplanıyor:

- 1+1 dairelerde: 6.750 TL

- 65 m² 2+1 dairelerde: 8.250 TL

- 80 m² 2+1 dairelerde: 9.938 TL

Taksitler memur maaş katsayısına bağlı olarak her 6 ayda bir güncellenecek.

İzmir TOKİ Peşinat Kaç TL?

İzmir için açıklanan peşinat tutarları:

- 55 m² 1+1: 180.000 TL

- 65 m² 2+1: 220.000 TL

- 80 m² 2+1: 265.000 TL

Peşinat, hak sahiplerinin sözleşme imzalayacağı gün yatırılacak.

İzmir TOKİ 1+1 – 2+1 Daire Fiyatları ve Aylık Taksit Hesaplaması

İzmir'de satışa sunulan 1+1 ve 2+1 dairelerde ödeme planı aşağıdaki şekilde uygulanacak:

55 m² – 1+1 Evler

- Peşinat: 180.000 TL

- Taksit: 6.750 TL

- Vade: 240 ay

65 m² – 2+1 Evler

- Peşinat: 220.000 TL

- Taksit: 8.250 TL

- Vade: 240 ay

80 m² – 2+1 Evler

- Peşinat: 265.000 TL

- Taksit: 9.938 TL

- Vade: 240 ay

İzmir TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlayacak?

İzmir TOKİ ödemelerinde taksit başlangıcı, sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden ay olarak belirlendi. Örneğin sözleşme Aralık ayında yapılırsa, ilk taksit Ocak ayında ödenecek.

İzmir TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?

İzmir'de başvuru yapmak isteyen vatandaşlar işlemlerini şu kanallardan gerçekleştirebilir:

- e-Devlet üzerinden

- Ziraat Bankası şubeleri

- Halkbank şubeleri

- Emlak Katılım Bankası

Başvuru ücreti 5.000 TL olup, başvurular 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.

İzmir'de TOKİ Konut Fiyatları 2025

İzmir'deki TOKİ konutlarının satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL'den başlarken, dairenin büyüklüğüne göre toplam ödeme tutarı artabiliyor. Taksitler her altı ayda bir memur maaş artış oranı doğrultusunda yeniden hesaplanacak.

İzmir TOKİ Ödeme Planı Netleşti

- %10 peşinat

- 240 ay vade

- 6.750 TL'den başlayan taksitler

- Peşinat sözleşmede ödenecek

- Taksitler bir sonraki ay başlayacak

- 1+1 ve 2+1 daireler için fiyatlar açıklandı

İzmir'de TOKİ'den uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için tüm ödeme detayları bu şekilde netleşmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi