İzmir ve İlçelerinde 2026 Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta? 2026 İzmir Ramazan Bayramı Namaz Vakitleri: Torbalı, Menemen, Ödemiş, Tire, Foça, Urla, Selçuk, Aliağa, Bergama, Dikili bayram namazı saat kaçta
Ramazan Bayramı coşkusu yurdun dört bir yanında hissedilirken, İzmir’de yaşayan vatandaşlar da bayram sabahı camilere akın etmeye hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı 2026 yılı bayram namazı vakitlerine göre, İzmir ve ilçelerinde bayram namazı saatleri belli oldu.
İzmir Merkez'de Bayram Namazı Saati
İzmir merkezde 20 Mart 2026 Perşembe günü Ramazan Bayramı namazı saat 07:45'te kılınacak. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camilere dolacak olan İzmirli vatandaşlar, bayram sevincini hep birlikte yaşayacak.
İzmir İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
İzmir'in merkez ilçelerinde bayram namazı 07:45'te eda edilecek. İşte ilçelere göre saatler:
• Menemen: 07.46
• Torbalı: 07.44
• Selçuk: 07.44
• Aliağa: 07.46
• Bergama: 07.46
• Dikili: 07.47
• Ödemiş: 07.42
• Tire: 07.43
• Kemalpaşa: 07.44
• Menderes: 07.45
• Urla: 07.47
• Foça: 07.47
• Karaburun: 07.48
• Seferihisar: 07.47
• Bayındır: 07.43
• Kınık: 07.45
• Kiraz: 07.41
• Beydağ: 07.41
• Güzelbahçe: 07.46
Bayram namazını camilerde eda edecek vatandaşların yoğunluktan etkilenmemek adına namaz vaktinden önce camide hazır bulunmaları öneriliyor. Aynı zamanda bayramın anlamına uygun olarak komşuluk ve toplumsal dayanışmanın bu özel günde daha çok hissedilmesi bekleniyor.
