İZSU duyurdu! İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! İşte su kesintisi yaşanacak bölgeler! 24-25 Aralık İZSU su kesinti listesi

İZSU ekipleri ilçede su kesintilerine dair çalışmalarını sürdürüyor. İZSU'dan yapılan açıklamada birçok noktada su kesintilerinin yapılacağı açıklandı.
Vatandaşlar, İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacağını merak ediyor ve araştırıyor. İşte detaylar...
İZSU'nun resmi internet sitesinden şehir genelinde su kesintisi yaşanacak olan ilçelere ilişkin açıklama yapıldı.
24-25 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
Güncel İzmir su kesintileri için İZSU internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında İZSU su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler için; TIKLAYINIZ
Kaynak: Haber Merkezi